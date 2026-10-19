Vevey - Nestlé baut sein Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln aus. Der Lebensmittelkonzern lanciert unter der Marke Solgar eine neue Premium-Produktlinie für Menschen mittleren und höheren Alters. Damit will Nestlé vom wachsenden Markt für gesundes Altern profitieren. Die Produktlinie Solgar Prime soll noch 2026 in den USA und Europa auf den Markt kommen, wie Nestlé am Montag mitteilte. Die Expansion nach Asien ist für 2027 geplant. Zum Sortiment ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab