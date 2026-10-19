Der Markt für Quantencomputing könnte bis 2040 ein Volumen von mehr als 100 Milliarden US-Dollar erreichen. Die Investmentbank Morgan Stanley sieht Quantinuum derzeit als Favoriten der Branche, doch auch IonQ verfügt über technologische Vorteile. Für Anleger stellt sich die Frage, welches Unternehmen sich langfristig besser positionieren kann. Quantinuum: Technologischer Vorsprung bei der Fehlerkorrektur Morgan Stanley hat Quantinuum zum bevorzugten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de