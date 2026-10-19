FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.10.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 43 (55) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 400 (365) PENCE - 'OVERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SOFTCAT PRICE TARGET TO 2120 (2140) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 370 (360) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES YOUGOV PRICE TARGET TO 400 (350) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 1034 (1020) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 385 (370) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IG GROUP PRICE TARGET TO 1200 (1250) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IMPERIAL BRANDS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2700 (3500) PENCE - JEFFERIES RAISES BP PRICE TARGET TO 550 (520) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES VOLEX PRICE TARGET TO 750 (700) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN PLACES B&M ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES B&M PRICE TARGET TO 201 (190) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES YOUNG & COS BREWERY TARGET TO 1490 (1255) PENCE - 'OVERWEIGHT' - ODDO BHF CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 4000 (4400) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 390 (370) PENCE - 'BUY'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2026 AFX News