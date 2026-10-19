München/Pfaffenhofen (ots) -Eine Brustkrebsdiagnose stellt das Leben auf den Kopf. Neben medizinischen Fragen verändern sich auch Alltag, Beziehungen, Zukunftspläne und das eigene Selbstbild. Themen wie Nebenwirkungen, Ernährung oder der Umgang mit den Folgen der Erkrankung beschäftigen viele Patient:innen sowie Familien und Freunde auch über die eigentliche Behandlung hinaus. Verständliche und verlässliche Informationen können dabei helfen, Orientierung zu geben und mit den unterschiedlichen Herausforderungen umzugehen.Mit "Akte Leben. Der Pink Ribbon Podcast" startet Pink Ribbon Deutschland im Brustkrebsmonat Oktober eine neue Podcast-Reihe, die genau diese Perspektiven aufgreift. In fünf Folgen erzählen Menschen, die direkt oder indirekt von Brustkrebs betroffen sind, ihre persönlichen Geschichten von Angst, Mut, Hoffnung, Verlust und Neubeginn. Die Moderatorinnen Alexandra Kröber und Vanessa Eichholz greifen die authentischen Erfahrungen sensibel auf und ergänzen sie durch die Einordnung von Expert:innen aus unterschiedlichen Fachbereichen. So werden komplexe Themen rund um Brustkrebs zugänglich und lebensnah vermittelt.Daiichi Sankyo unterstützt zwei Episoden der Reihe und widmet sich dabei Themen, die für die Brustkrebstherapie und die Versorgung von Betroffenen von zentraler Bedeutung sind: Klinische Studien bilden die Grundlage für die Entwicklung neuer Therapieansätze und die Weiterentwicklung bestehender Behandlungsmöglichkeiten. Gleichzeitig kann ein gutes Nebenwirkungsmanagement dazu beitragen, Beschwerden gezielt zu begegnen und die Lebensqualität während der Therapie zu unterstützen.- 17. Oktober 2026: Klinische Studien- 24. Oktober 2026: Nebenwirkungsmanagement"Eine Krebsdiagnose geht häufig mit großer Unsicherheit und einem hohen Informationsbedarf einher. Umso wichtiger sind verständliche und wissenschaftlich fundierte Informationen. Gemeinsam mit Partnern wie Pink Ribbon Deutschland möchten wir dazu beitragen, Wissen zugänglich zu machen und Patient:innen sowie ihren Angehörigen dabei zu helfen, informierte Entscheidungen für ihren individuellen Behandlungsweg zu treffen", sagt Dr. Maximilian Nossek, Medical Director Oncology bei Daiichi Sankyo Deutschland."Seit 2010 engagiert sich Pink Ribbon Deutschland für die Aufklärung rund um Brustkrebsfrüherkennung", sagt Christina Kempkes, Geschäftsführerin Pink Ribbon Deutschland, "Mit dem Podcast möchten wir Wissen verständlich vermitteln und Betroffenen Orientierung geben. Persönliche Erfahrungen und fundiertes Expertenwissen sollen dazu beitragen, Unsicherheiten abzubauen und Austausch zu fördern."Mit der Begleitung der Podcast-Reihe unterstreicht Daiichi Sankyo sein Engagement für eine patientenorientierte und evidenzbasierte Aufklärung. Als forschendes Pharmaunternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung innovativer Krebstherapien verbindet Daiichi Sankyo wissenschaftliche Expertise mit dem Anspruch, Patient:innen und ihren Angehörigen neue Perspektiven zu eröffnen. Die weiteren drei Folgen beschäftigen sich mit Fatigue, Ernährung und neuen Behandlungsmöglichkeiten.Mit persönlichen Erfahrungsberichten und verständlich aufbereitetem Expertenwissen möchte die Podcast-Reihe dazu beitragen, Wissen über Brustkrebs zu stärken, Unsicherheiten abzubauen und Betroffenen sowie Angehörigen Orientierung zu geben. Im Oktober erscheint jeden Samstag eine neue Folge auf den gängigen Podcast-Plattformen sowie unter www.pinkribbon-deutschland.de. Ergänzend finden Patient:innen und Angehörige auf www.verstanden.med verständlich aufbereitete Informationen rund um Krebs und das Leben mit der Erkrankung.DE/ONP/09/26/0005Über Daiichi SankyoDaiichi Sankyo (TSE: 4568) ist ein weltweit tätiges Gesundheitsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, ein verlässlicher Innovator im Gesundheitswesen zu werden und durch herausragende Wissenschaft und Technologie das Leben der Menschen zu verbessern. Das Unternehmen erforscht und entwickelt neue Behandlungsstandards, um vielfältigen medizinischen Bedürfnissen zu begegnen und weltweit zur Verbesserung der Lebensqualität beizutragen. Mit einem strategischen Schwerpunkt in der Onkologie treibt Daiichi Sankyo ein branchenführendes Portfolio an Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten voran und identifiziert gleichzeitig neue bahnbrechende Technologien, um innovative Medikamente bereitzustellen, die Patientinnen und Patienten, medizinischen Fachkräften sowie der Gesellschaft zugutekommen und die medizinische Praxis verändern. Weitere Informationen finden Sie unter www.daiichi-sankyo.de.Pressekontakt:Ansprechpartner für JournalistenViola BraunManager PR & Communications OncologyDaiichi Sankyo Deutschland GmbHE-Mail: viola.braun@daiichisankyo.comSeon-Yeong Shinvon der Kuhlen Kommunikation GmbHE-Mail: s.shin@vonderkuhlen.deDaiichi Sankyo Deutschland GmbHZielstattstraße 48, 81379 MünchenAmtsgericht München HRB 7243Geschäftsführung: Benoit CreveauOriginal-Content von: Daiichi Sankyo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71641/6373676