Aarau - Das Wertpapierhaus Findependent bietet ab sofort eine eigene Säule 3a an. In der jährlichen Verwaltungsgebühr von 0.29% sind die Produktkosten der eingesetzten Fonds bereits enthalten. Damit ist das Angebot günstiger als jenes der etablierten digitalen 3a-Anbieter (0.39 bis 0.45%). Möglich macht dies eine eigene Vorsorgestiftung. Ab sofort können Neukunden genauso wie die über 30'000 bestehenden Kundinnen ihre Säule 3a in wenigen Minuten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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