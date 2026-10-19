JPMorgan hat Intel am Montag von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft, das Kursziel bleibt bei 85 US$. Begründet wird der Schritt vor allem damit, dass sich der Kurs dem bisherigen Ziel angenähert hat. Damit stellt sich die Frage: Was steckt hinter dem geänderten Urteil, und reicht es für mehr als ein Achselzucken? Das Votum bleibt zurückhaltend Analyst Harlan Sur stützt sich in seinem am Montag vorliegenden Kommentar vor allem auf die Kursentwicklung. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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