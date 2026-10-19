Emissionsvolumen um 10 % erhöht Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG hat das Volumen ihrer neuen Unternehmensanleihe 2026/31 (WKN: A5GS6W) auf 44 Mio. Euro und damit um 10 % über dem ursprünglichen Zielvolumen von 40 Mio. Euro festgelegt. Trotz der sehr hohen Nachfrage von institutionellen Investoren, Bestandsinvestoren und Privatanlegern sowie der deutlichen Überzeichnung hat Katjes Greenfood nach eigenen Angaben die Aufstockung bewusst auf diesen Umfang ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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