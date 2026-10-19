Vattenfall bringt erstmals Regelenergie aus einem Offshore-Windpark in den Strommarkt. Hintergrund ist die hohe Konstanz und Planbarkeit der regenerativen Energiequelle. Der Energieproduzent Vattenfall liefert erstmals Windstrom aus Offshore-Anlagen für den Regelenergiemarkt. Wie das Unternehmen mitteilte, ist die Stromerzeugung auf hoher See sehr konstant und vorhersehbar möglich. Regelenergie dient den Netzbetreibern, sehr kurzfristig das Netz zu stabilisieren, um eine Netzfrequenz von 50 Hertz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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