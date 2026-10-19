Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) gab heute seinen Eintritt in den polnischen Markt sowie die Ernennung von Carsten Keune zum Country Manager für Polen bekannt ein Meilenstein im Ausbau der Unternehmenspräsenz in Zentral-und Osteuropa.

In seiner neuen Position wird Carsten das Geschäft von BHSI in Polen und Zentral-und Osteuropa leiten, die Marktstrategie des Unternehmens gestalten und enge Beziehungen zu Kunden und Maklern aufbauen. Seine umfassende Erfahrung in der Versicherungsbranche, seine fundierten Marktkenntnisse und seine bewährte Führungsstärke spiegeln das Engagement von BHSI wider, im Zuge der Expansion in Europa auf erfahrene Fachkräfte zu setzen.

"Carsten bringt die Erfahrung, die Führungsqualitäten und die Marktkenntnisse mit, um das Wachstum von BHSI in Zentral-und Osteuropa voranzutreiben", sagte Andreas Krause, Head of DACH bei BHSI. "Er ist bestens geeignet, unsere Präsenz in Polen zu etablieren, dauerhafte Beziehungen zu Kunden und Maklern aufzubauen und die Kompetenzen sowie die langfristige Ausrichtung von BHSI Unternehmen im ganzen Land näherzubringen."

Der Markteintritt von BHSI in Polen spiegelt das langfristige Engagement der Organisation wider, Unternehmen in der gesamten Region mit lokaler Underwriting-Expertise, spezialisierten Versicherungslösungen und einem reaktionsschnellen Schadenservice zu unterstützen, der auf unserer Philosophie "Claims Is Our Product" basiert all dies gestützt durch die finanzielle Stärke von Berkshire Hathaway Specialty Insurance.

In ganz Zentral-und Osteuropa bietet BHSI ein breites Spektrum an gewerblichen Versicherungslösungen an, darunter Sach-, Haftpflicht-, Bau-, Energie-, Führungskräfte- und Berufshaftpflichtversicherungen, Transportversicherungen sowie internationale Versicherungsprogramme.

Carsten wird von der BHSI-Niederlassung in Warschau aus tätig sein und ist unter Carsten.keune@bhspecialty.com erreichbar.

In Europa wird Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) unter den Namen Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI) und Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL) gehandelt. BHEI ist eine in Irland ansässige Designated Activity Company mit der Registrierungsnummer 636883. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 2nd Floor, 7 Grand Canal Street Lower, Dublin D02 KW81.Berkshire Hathaway International Insurance Limited (BHIIL) ist eine in England und Wales eingetragene Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Registrierungsnummer 3230337. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in 8 Fenchurch Place, 4th Floor, London EC3M 4AJ, Vereinigtes Königreich. BHEI und BHIIL sind Tochtergesellschaften der Berkshire Hathaway Specialty Insurance Company (BHSIC), einem Unternehmen mit Sitz in Nebraska, USA, das kommerzielle Sachversicherungen, Unfallversicherungen, Berufshaftpflichtversicherungen für Angehörige der Gesundheitsberufe, Versicherungen für Führungskräfte und Fachkräfte, Transaktionshaftpflichtversicherungen, Kautionsversicherungen, Versicherungen für Seefahrt, Reiseversicherungen, Programmversicherungen, Unfall- und Krankenversicherungen, medizinische Stop-Loss-Versicherungen, Hausratversicherungen und multinationale Versicherungen anbietet. BHSIC, BHIIL und BHEI sind Tochtergesellschaften der National Indemnity-Versicherungsgruppe von Berkshire Hathaway, die von AM Best mit A++ und von Standard Poor's mit AA+ bewertet wurden. Berkshire Hathaway Specialty Insurance hat seinen Hauptsitz in Boston und unterhält Niederlassungen in Atlanta, Boston, Chicago, Columbia, Dallas, Houston, Indianapolis, Irvine, Los Angeles, New York, Plymouth Meeting, San Francisco, San Ramon, Seattle, Stevens Point, Adelaide, Auckland, Barcelona, Brisbane, Brüssel, Calgary, Köln, Dubai, Dublin, Frankfurt, Hamburg, Hongkong, Kuala Lumpur, London, Lyon, Macau, Madrid, Manchester, Melbourne, Mailand, München, Paris, Perth, Singapur, Stockholm, Sydney, Toronto und Zürich.

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