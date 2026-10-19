Nach einem und positiven Verlauf im dritten Quartal hat Nordex die Prognose für das operative Ergebnis im Gesamtjahr angehoben. Die Aktie des Windanlagenbauers profitierte in der Vorwoche von dieser Nachricht, den aktuellen Seitwärtstrend konnte das Papier dabei aber noch nicht verlassen. Wir bleiben zuversichtlich. Dieser Trend, der die Nordex-Aktie (A0D655) in einer Bandbreite zwischen 35,00 Euro und 42,00 Euro festhält, hat auch nach den jüngsten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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