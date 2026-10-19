EQS-Ad-hoc: United Labels AG / Schlagwort(e): Sonstiges
ad-hoc-Mitteilung der United Labels AG vom 19. Oktober 2026
United Labels AG: Nexia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft nicht Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026
Münster, den 19. Oktober 2026. Die United Labels AG (ISIN: DE 0005489561, WKN: 548956) gibt bekannt, dass die von der Hauptversammlung am 26. August 2026 gewählte Nexia GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Düsseldorf, der Gesellschaft mitgeteilt hat, dass sie nicht als Abschlussprüfer für den Jahres- und Konzernabschluss der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2026 zur Verfügung steht.
Die Gesellschaft wird nun prüfen, auf welchem Wege ein neuer Abschlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 bestellt wird.
Kontakt: United Labels AG, Gildenstr. 6, 48157 Münster, Tel.: +49 251-3221-0, www.unitedlabels.comDiese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.
Investor Relations & Finanzmedien:
Meister Consulting GmbH, Tobias Meister, T +49 2983 908121, M +49 170 2939080, meister@meisterconsult.com
Ende der Insiderinformation
19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|United Labels AG
|Gildenstr. 6
|48157 Münster
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)25 132 21-0
|E-Mail:
|info@unitedlabels.com
|Internet:
|www.unitedlabels.com
|ISIN:
|DE0005489561
|WKN:
|548956
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299000WCG41FM5SV917
|EQS News ID:
|2418082
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2418082 19.10.2026 CET/CEST