Original-Research: United Labels AG - von GBC AG



05.11.2026 / 11:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.



Einstufung von GBC AG zu United Labels AG Unternehmen: United Labels AG ISIN: DE0005489561 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 4,90 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker

1.HJ 26: Fortsetzung der operativen Margenerholung; E-Commerce-Segment wächst erneut dynamisch und gewinnt weiter an Gewicht Im vergangenen Geschäftsjahr 2025 musste der United Labels-Konzern bedingt durch ein schwächeres Großkundengeschäft und zeitliche Verschiebungen einzelner Aufträge einen leichten Umsatzrückgang auf 21,54 Mio. € (VJ: 22,45 Mio. €) hinnehmen. Im Großkunden-Kernsegment sanken die Umsätze signifikant auf 15,35 Mio. € (VJ: 17,45 Mio. €). Entgegengesetzt hierzu erhöhten sich die Umsätze im Fachhandels- bzw. E-Commerce-Segment deutlich auf 6,19 Mio. € (VJ: 5,01 Mio. €). Aufgrund eines günstigeren Umsatzmixes (höherer Anteil des margenstarken Onlinebusiness) wurde jedoch das EBIT auf 1,69 Mio. € (VJ: 1,14 Mio. €) gesteigert. Auch das Nettoergebnis konnte auf 1,11 Mio. € (VJ: 0,16 Mio. €) spürbar zulegen. Im ersten Geschäftshalbjahr 2026 hat United Labels aufgrund eines auf 3,16 Mio. € (1. HJ 2025: 5,72 Mio. €) rückläufigen Großkundengeschäft einen Konzernumsatzrückgang auf 6,23 Mio. € (1. HJ 2025: 7,30 Mio. €) verzeichnet. Entgegengesetzt hierzu wurden die Umsatzerlöse im Fachhandels- bzw. E-Commerce-Segment auf 3,08 Mio. € (1. HJ 2025: 1,58 Mio. €) nahezu verdoppelt. Die reinen Onlineerlöse erhöhten sich hierbei auf 1,80 Mio. € (1. HJ 2025: 1,27 Mio. €) und standen damit für 28,9% (1. HJ 2025: 17,4%) der Konzernerlöse. Bedingt durch den vorteilhafteren Umsatzmix konnte damit das EBIT auf 0,51 Mio. € (1. HJ 2025: 0,43 Mio. €) erhöht werden. Das Nettoergebnis verbesserte sich ebenfalls auf 0,26 Mio. € (1. HJ 2025: 0,14 Mio. €). Im Rahmen der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen 2026 hat das United Labels-Management seine bisherige Unternehmensguidance (Umsatz- und EBIT-Steigerung gegenüber dem Vorjahr) nicht konkret bestätigt, jedoch weiterhin eine positive operative Entwicklung für das laufende Geschäftsjahr in Aussicht gestellt. Angesichts des anhaltend schwierigen Großkundengeschäfts (schwächere stationäre Nachfrage, verstärkter Margendruck etc.) hat sich der Schwerpunkt der United Labels-Wachstumsstrategie zuletzt noch stärker auf das ohnehin margenstärkere Fachhandels-/E-Commerce-Segment verlagert. Die forcierten strategischen Maßnahmen zur Stärkung des Fachhandels- und Onlinegeschäfts haben bereits in den vergangenen Jahren zu einem deutlichen Umsatz- und Ergebniswachstum (Umsatz-CAGR21-25: 35,5%) in diesem Bereich geführt. Insbesondere das wachstumsstarke Online-Business konnte diesen positiven Trend auch im ersten Halbjahr 2026 mit einem starken Wachstum von 41,1% dynamisch fortsetzen. Die vom Unternehmen angepeilte weitere Expansion im Onlinebusiness sehen wir unverändert als zentralen Wachstumsfaktor für den Konzern an. Vor dem Hintergrund, dass die Geschäftsentwicklung im Großkundenbereich im ersten Halbjahr 2026 deutlich unter unseren Erwartungen lag und sich das Marktumfeld für diesen Geschäftsbereich weiterhin als eher schwierig gestaltet, haben wir unsere bisherigen Umsatzprognosen für dieses Segment für das aktuelle Geschäftsjahr und die Folgejahre signifikant reduziert. Andererseits sind wir für das Fachhandels- bzw. E-Commerce-Segment weiterhin positiv gestimmt und erwarten eine Fortsetzung des dynamischen Umsatzwachstums, v.a. befeuert durch den weiteren Ausbau des Onlinegeschäfts. Analog zum positiven Unternehmensausblick und basierend auf unseren angepassten Segmentprognosen rechnen wir für das aktuelle Geschäftsjahr nun mit einem Konzernumsatz von 20,14 Mio. € (zuvor: 25,78 Mio. €) und einem EBIT von 1,79 Mio. € (zuvor: 1,77 Mio. €). Für das Folgejahr 2027 erwarten wir angesichts des geringeren prognostizierten Geschäftsvolumens im Großkundenkernsegment einen schwächeren Konzernumsatz- und EBIT-Zuwachs auf 22,59 Mio. € (zuvor: 29,61 Mio. €) bzw. 2,29 Mio. € (zuvor: 2,31 Mio. €). In Bezug auf das darauffolgende Geschäftsjahr 2028, welches wir erstmals in unsere detaillierte Geschäftsperiode aufgenommen haben, kalkulieren wir mit einem weiteren Umsatz- und EBIT-Zuwachs auf dann 25,58 Mio. € bzw. 3,89 Mio. €. Parallel zu der von uns prognostizierten künftigen Umsatzentwicklung und verstärkt einsetzenden Skaleneffekten sollte die EBIT-Marge in den kommenden Geschäftsjahren schrittweise von erwarteten 8,9% in 2026 deutlich auf prognostizierte 15,2% in 2028 anwachsen können. Gleichzeitig sollte der Anteil des traditionell margenstarken E-Commerce-Business an den Konzernumsatzerlösen von zuletzt 22,6% (GJ 2025) auf über 50,0% (GBCe) in 2028 deutlich zulegen können. Insgesamt sehen wir United Labels mit seinem attraktiven Lizenzmarken-Portfolio, umfangreichen Produktangebot und breiten Netzwerk an angeschlossenen digitalen Verkaufsplattformen (nationale und internationale Marktplätze) gut aufgestellt, um ab dem kommenden Geschäftsjahr 2027 wieder auf den Wachstumskurs zurückkehren zu können. Durch den erwarteten verbesserten Konzernumsatzmix (wesentlich höherer Anteil margenstarker Onlineerlöse) und das stark skalierbare Geschäftsmodell, sollte das Unternehmen auch in den kommenden Geschäftsjahren eine weitere Verbesserung der Ertragskraft und Profitabilität erreichen können. Auf Basis unserer angepassten Umsatz- und Ergebnisschätzungen haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 4,90 € (zuvor: 4,00 €) je Aktie ermittelt. Unsere Kurszielerhöhung basiert primär auf dem erstmaligen Einbezug des Geschäftsjahres 2028 in unsere Detailschätzperiode und der damit verbundenen höheren Ausgangsbasis für die Schätzungen der Folgejahre. Daneben haben sich auch der eingetretene sog. "Roll-Over-Effekt" und der hieraus resultierende neue Kurszielhorizont 31.12.2027 (statt bisher 31.12.2026) kurszielerhöhend ausgewirkt. Kurszielsenkend wirkte hingegen die Erhöhung der Kapitalkosten (WACC) infolge des angestiegenen risikofreien Zinssatzes (auf 3,5% statt zuvor 2,5%). In Bezug auf das aktuelle Kursniveau vergeben wir damit weiterhin das Rating "Kaufen" und sehen ein hohes Kurspotenzial in der United Labels-Aktie.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: 20261105_United_Labels_Anno_final



Kontakt für Rückfragen:

GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg

0821 / 241133 0

research@gbc-ag.de

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Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR

Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher

Interessenkonflikt gegeben: (5a, 11); Einen Katalog möglicher

Interessenkonflikte finden Sie unter:

https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung



Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist

Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem

EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research

erstellt.

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Fertigstellungsdatum: 05.11.2026 (10:16 Uhr)

Datum der ersten Weitergabe: 05.11.2026 (11:00 Uhr)



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