Zürich - Der Franken hat zum Wochenstart gegenüber dem Euro weiter aufgewertet und notiert auf dem höchsten Stand seit Mitte Juli. Am Montag kurz vor Mittag kostete das Euro/Franken-Paar 0,9246 nach 0,9258 am Morgen, im Tagestief waren es gar 0,9224. Das USD/CHF-Paar bewegt sich derweil mit 0,8248 (Morgen 0,8244) weiterhin im Bereich des tiefsten Standes seit etwa einem Monat. Der Euro hat auch zum US-Dollar zum Wochenstart leicht an Terrain eingebüsst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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