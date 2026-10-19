Das für Internetsicherheit zuständige BSI empfiehlt Betreibern kleiner erneuerbarer Energieanlagen wie Photovoltaik und Windenergie, ihre Anlagen wirksam vor Hackern zu schützen. Dazu zählen, unnötige Internetverbindungen zu kappen und komplexe Passwörter zu verwenden. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) fordert Betreiber kleiner und kleinsterindustrieller Anlagen auf, mehr für die Cybersicherheit zu tun. Das betrifft explizit Erzeugungsanlagen regenerativer Energien. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver