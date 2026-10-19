Die BYD-Aktie geht mit einem kleinen Plus in die neue Woche. Am heutigen Montagmorgen kostete das Papier bei Lang & Schwarz 8,42 €, nachdem es am Freitag um 0,48% auf 8,34 € gefallen war und auf Wochensicht 3,7% abgegeben hatte. Seit Jahresbeginn summiert sich der Verlust damit auf 22%, und bis zum Jahrestief ist es nicht mehr weit. Gleichzeitig wächst das Geschäft im Ausland rasant, auf dem Pariser Autosalon hat BYD den Atto 8 für Europa vorgestellt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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