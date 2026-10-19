Mit Kurszuwächsen von über +22% gehört die DHL-Aktie zu den zehn besten Performern im DAX in diesem Jahr. Seit Anfang Juli hat sich der Kurs jedoch kaum verändert. Die Aktie ist knapp unter ihrem Rekordhoch in eine Seitwärtsbewegung eingeschwenkt und notiert aktuell bei 57,02 €. Sorgen die neuen Quartalszahlen für frische Impulse oder ist die Luft jetzt erst mal raus? Prognoseanhebung als starkes Signal Die vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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