Die Steyr Motors-Aktie legt am Montag um rund +21% zu und zählt damit zu den größten Gewinnern unter den Nebenwerten. Auslöser des Kurssprungs ist ein Übernahmeangebot. Doch ist der gebotene Preis fair, und was könnte das für Anleger bedeuten? Übernahmeangebot vorgelegt Bereits Ende Juli fanden Übernahmegespräche zwischen Steyr Motors und dem US-Unternehmen Red Cat statt. Diese wurden allerdings ohne Ergebnis beendet. Am 19. Oktober wurde schließlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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