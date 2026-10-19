Die Allianz-Aktie ist an der Widerstandszone zwischen 450,80 und 454,50 € gescheitert und anschließend zurückgelaufen. An einem Supportbereich setzte ein Anstieg ein, der den Kurs bis auf 433,90 € getragen hat. Zusätzlich fehlt seit mehreren Wochen ein regelmäßiger Abnehmer für die Papiere. Hält die Stärke, oder folgt erneut ein Abverkauf? Zwei Meldungen aus München Am 22. September hat Allianz den Rückkauf eigener Aktien abgeschlossen. Seit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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