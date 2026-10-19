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19.10.2026 14:44 Uhr
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Goldrally pausiert? Diese Treiber könnten den nächsten Schub auslösen!

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Die Goldkorrektur könnte den Markt gesünder gemacht haben. WisdomTree sieht den langfristigen Aufwärtstrend nicht gebrochen. Neue institutionelle Käufer, eine niedrigere Bewertung und ein mögliches Ende der Dollarstärke schaffen vielmehr die Grundlage für den nächsten Anstieg.

Die Goldkorrektur könnte den Markt gesünder gemacht haben. WisdomTree sieht den langfristigen Aufwärtstrend nicht gebrochen. Neue institutionelle Käufer, eine niedrigere Bewertung und ein mögliches Ende der Dollarstärke schaffen vielmehr die Grundlage für den nächsten Anstieg.

Die Übertreibung ist verschwunden

In seinem Goldausblick bis zum zweiten Quartal 2027 bezeichnet WisdomTree den Rückgang nach dem Rekordhoch von 5.595 Dollar als gesunde Bereinigung. Der während der Rally entstandene Bewertungsaufschlag sei inzwischen weitgehend verschwunden.

Nitesh Shah, Leiter der Rohstoff- und Makroforschung bei WisdomTree Europe, sieht Gold dadurch wieder näher an seinem fundamental begründbaren Wert. Künftige Gewinne müssen nicht mehr aus wachsender Euphorie entstehen. Inflation, Renditen, Dollar und reale Nachfrage übernehmen wieder die entscheidende Rolle.

Neue Käufer stützen den Markt

Chinesische Versicherer, indische Pensionsfonds und Anbieter digitaler Vermögenswerte sind als neue Käufer hinzugekommen. WisdomTree schätzt beispielsweise, dass Tether allein im vierten Quartal 2025 rund 27 Tonnen Gold erwarb. Im ersten Quartal 2026 verlangsamten sich diese Käufe allerdings auf etwa sechs Tonnen.

Auch die Nachfrage chinesischer und indischer Anlageprodukte kühlte zuletzt ab. Doch diese Käufergruppen sind nicht vollständig verschwunden. Ihre dauerhafte Präsenz könnte Gold auf einem höheren Gleichgewichtspreis halten und bei besseren Marktbedingungen erneut für zusätzlichen Schub sorgen.

Drei Faktoren treiben das Modell

WisdomTrees Basismodell errechnet einen Goldpreis von rund 4.563 Dollar bis zum zweiten Quartal 2027. Das wären mehr als 500 Dollar über dem Stand vom Ende des zweiten Quartals 2026. Grundlage sind eine sinkende Inflation, niedrigere Renditen und ein schwächerer US-Dollar.

Die erwartete US-Inflation könnte laut den verwendeten Konsensprognosen von 3,9 auf 2,2 Prozent fallen. Gleichzeitig sprechen hohe Haushalts- und Leistungsbilanzdefizite mittelfristig gegen anhaltende Dollarstärke. Treffen beide Entwicklungen ein, hätte Gold wieder Rückenwind. Kehrt zusätzlich die Anlegernachfrage zurück, könnte selbst das Modellziel von 4.563 Dollar zu vorsichtig sein.

Höchste Gewinnmargen nach Sektor: Vergleich der S&P-500-Sektoren mit Bergbau-Aktien, die mit 31% die höchste Median-Gewinnmarge erreichen.

Ein höherer Goldboden verändert die Gewinne

Sollte WisdomTree mit einem dauerhaft höheren Goldpreis richtig liegen, wären die Folgen für Produzenten erheblich. Viele Minen wurden auf Basis deutlich niedrigerer Goldpreise geplant. Jeder zusätzliche Dollar je Unze kann deshalb direkt auf Umsatz, Cashflow und Gewinnmarge wirken.

Die Grafik unterstreicht diese Ausgangslage: Mit einer medianen Gewinnmarge von 31 Prozent liegt der Bergbau bereits an der Spitze der untersuchten Sektoren. Nicht jede Mine profitiert gleich stark. Doch Produzenten mit niedrigen Förderkosten, soliden Bilanzen und wachsender Produktion besitzen jetzt einen besonders starken Gewinnhebel.

Vom Produzenten zum Developer

Heliostar Metals will diesen Hebel mit laufender Produktion und neuen Projekten nutzen. CEO Charles Funk verfolgt das Ziel, das Unternehmen bis 2030 zu einem mittelgroßen Goldproduzenten mit mehr als 500.000 Unzen Jahresproduktion auszubauen. Die 2025 übernommenen Minen in Mexiko liefern bereits Einnahmen, während weitere Projekte die nächste Wachstumsstufe vorbereiten sollen.

Blue Jay Gold steht als Unternehmen noch am Anfang, ist aber in einer der profiliertesten Goldregionen Kanadas aktiv. Im Yukon haben bereits zahlreiche Bergbauunternehmen bedeutende Entdeckungen gemacht und Projekte entwickelt. Das Steller-Projekt verfügt über rund 900.000 Unzen Goldäquivalent bei hohen Gehalten. Blue Jay selbst wird erst seit dem 4. Juni 2026 an der TSX Venture Exchange gehandelt. CEO Geordie Mark sieht erhebliches Potenzial, die bestehende Ressource zu erweitern und weitere Lagerstätten im Projektgebiet zu entdecken.

Dieser Explorer will zuerst Cashflow

ESGold verfolgt einen anderen Weg. Das Unternehmen will historische Abraumhalden des Montauban-Projekts in Québec wiederaufbereiten und damit möglichst schnell Einnahmen erzielen. Die genehmigte Anlage soll den geplanten Produktionsstart ermöglichen. Der Cashflow könnte anschließend weitere Bohrungen finanzieren und den Bedarf an neuem Eigenkapital begrenzen.

Damit reicht das Spektrum vom produzierenden Unternehmen über den klassischen Developer bis zum Explorer mit früher Cashflow-Strategie. Ein höherer Goldpreis verbessert die Chancen aller drei Modelle, beseitigt aber weder technische noch finanzielle Risiken. Entscheidend bleibt, wer Projekte tatsächlich in Produktion bringt, Kosten kontrolliert und aus hohen Metallpreisen dauerhaft freien Cashflow macht.

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