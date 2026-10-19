Goldrally pausiert? Diese Treiber könnten den nächsten Schub auslösen!

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Die Goldkorrektur könnte den Markt gesünder gemacht haben. WisdomTree sieht den langfristigen Aufwärtstrend nicht gebrochen. Neue institutionelle Käufer, eine niedrigere Bewertung und ein mögliches Ende der Dollarstärke schaffen vielmehr die Grundlage für den nächsten Anstieg.

Die Goldkorrektur könnte den Markt gesünder gemacht haben. WisdomTree sieht den langfristigen Aufwärtstrend nicht gebrochen. Neue institutionelle Käufer, eine niedrigere Bewertung und ein mögliches Ende der Dollarstärke schaffen vielmehr die Grundlage für den nächsten Anstieg.

Die Übertreibung ist verschwunden

In seinem Goldausblick bis zum zweiten Quartal 2027 bezeichnet WisdomTree den Rückgang nach dem Rekordhoch von 5.595 Dollar als gesunde Bereinigung. Der während der Rally entstandene Bewertungsaufschlag sei inzwischen weitgehend verschwunden.



Nitesh Shah, Leiter der Rohstoff- und Makroforschung bei WisdomTree Europe, sieht Gold dadurch wieder näher an seinem fundamental begründbaren Wert. Künftige Gewinne müssen nicht mehr aus wachsender Euphorie entstehen. Inflation, Renditen, Dollar und reale Nachfrage übernehmen wieder die entscheidende Rolle.

Neue Käufer stützen den Markt

Chinesische Versicherer, indische Pensionsfonds und Anbieter digitaler Vermögenswerte sind als neue Käufer hinzugekommen. WisdomTree schätzt beispielsweise, dass Tether allein im vierten Quartal 2025 rund 27 Tonnen Gold erwarb. Im ersten Quartal 2026 verlangsamten sich diese Käufe allerdings auf etwa sechs Tonnen.



Auch die Nachfrage chinesischer und indischer Anlageprodukte kühlte zuletzt ab. Doch diese Käufergruppen sind nicht vollständig verschwunden. Ihre dauerhafte Präsenz könnte Gold auf einem höheren Gleichgewichtspreis halten und bei besseren Marktbedingungen erneut für zusätzlichen Schub sorgen.

Drei Faktoren treiben das Modell

WisdomTrees Basismodell errechnet einen Goldpreis von rund 4.563 Dollar bis zum zweiten Quartal 2027. Das wären mehr als 500 Dollar über dem Stand vom Ende des zweiten Quartals 2026. Grundlage sind eine sinkende Inflation, niedrigere Renditen und ein schwächerer US-Dollar.



Die erwartete US-Inflation könnte laut den verwendeten Konsensprognosen von 3,9 auf 2,2 Prozent fallen. Gleichzeitig sprechen hohe Haushalts- und Leistungsbilanzdefizite mittelfristig gegen anhaltende Dollarstärke. Treffen beide Entwicklungen ein, hätte Gold wieder Rückenwind. Kehrt zusätzlich die Anlegernachfrage zurück, könnte selbst das Modellziel von 4.563 Dollar zu vorsichtig sein.