EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Fresenius Medical Care AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



19.10.2026 / 14:32 CET/CEST

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Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Erwerb eigener Aktien - Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis zum 16. Oktober 2026 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 849.575 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs erworben, deren Beginn am 28. Mai 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 12. Oktober 2026 26.250 37,9573 996.379,13 AQEU 12. Oktober 2026 91.500 37,9524 3.472.644,60 CEUX 12. Oktober 2026 13.500 37,9602 512.462,70 TQEX 12. Oktober 2026 190.000 37,9581 7.212.039,00 XETR 13. Oktober 2026 19.757 38,1060 752.860,24 AQEU 13. Oktober 2026 79.968 38,0865 3.045.701,23 CEUX 13. Oktober 2026 200.000 38,0939 7.618.780,00 XETR 14. Oktober 2026 19.300 37,8926 731.327,18 AQEU 14. Oktober 2026 66.600 37,8976 2.523.980,16 CEUX 14. Oktober 2026 9.300 37,9022 352.490,46 TQEX 14. Oktober 2026 128.400 37,9075 4.867.323,00 XETR 15. Oktober 2026 5.000 39,3027 196.513,50 XETR

Insgesamt wurden im Rahmen der ersten Tranche des Aktienrückkaufs bislang 10.935.840 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/ .