Seit 89 Jahren spurlos verschwunden: Amelia Earhart wollte die Welt umrunden, doch ihr Flugzeug kam nie an. Kürzlich hofften Forscher, auf das Wrack gestossen zu sein - ein Irrtum, wie sich nun herausstellt. Als Amelia Earhart spurlos verschwand, hatte sie den Grossteil ihrer Reise bereits geschafft: Die Abenteurerin war im Jahr 1937 aufgebrochen, um als erster Mensch die Erde am Äquator zu umrunden. Sie war bereits in Brasilien, Westafrika und Indien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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