Zürich - Künstliche Intelligenz (KI) ermöglicht Cyberkriminellen, ihre Angriffe schneller vorzubereiten und gezielter durchzuführen. Dadurch würden die Attacken immer häufiger und raffinierter, warnt ein Cybersicherheitsexperte angesichts der jüngsten Vorfälle bei Beyond Gravity, Publica und Ricardo. Insbesondere KI ermögliche es Kriminellen, ihre Angriffe schneller vorzubereiten und gezielter durchzuführen, sagte Paul Such, CEO von Swiss Post Cybersecurity, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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