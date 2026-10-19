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Katjes Greenfood platziert Anleihe 2026/2031 nach deutlicher Überzeichnung mit einem Volumen von 44 Mio. EUR



19.10.2026 / 17:24 CET/CEST

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WEDER ZUR DIREKTEN NOCH INDIREKTEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESES DOKUMENTS RECHTSWIDRIG IST. Katjes Greenfood platziert Anleihe 2026/2031 nach deutlicher Überzeichnung mit einem Volumen von 44 Mio. EUR Ursprüngliches Zielvolumen von 40 Mio. EUR deutlich überzeichnet

Emissionsvolumen bewusst nur maßvoll um 10 % auf 44 Mio. EUR erhöht

Zinssatz von 8,00 % p.a. im unteren Drittel der ursprünglichen Zinsspanne

Vorzeitige Kündigung der Anleihe 2022/2027 zum oder nach dem 29. November 2026 geplant Düsseldorf, 19. Oktober 2026 - Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG ("Katjes Greenfood"), die Beteiligungsgesellschaft der Katjes-Gruppe mit Fokus auf Wachstumsunternehmen der Food-Branche im Better-for-You-Segment, hat ihre neue Unternehmensanleihe 2026/2031 (WKN: A5GS6W; ISIN: NO0013759XXX) erfolgreich platziert. Das ursprüngliche Zielvolumen von 40 Mio. EUR war auf die frühzeitige Refinanzierung bestehender Verbindlichkeiten ausgerichtet. Aufgrund der sehr hohen Nachfrage und deutlichen Überzeichnung hat Katjes Greenfood das Emissionsvolumen bewusst nur maßvoll auf 44 Mio. EUR erhöht. Damit trägt das Unternehmen der hohen Investorennachfrage Rechnung, ohne den ursprünglich geplanten Finanzierungsumfang wesentlich auszuweiten. Aufgrund der hohen Nachfrage von institutionellen Investoren, Bestandsinvestoren und Privatanlegern können Zeichnungsangebote nur anteilig zugeteilt werden. Alle Umtauschangebote wurden vollständig bedient. Im Rahmen des Öffentlichen Angebots abgegebene Neuzeichnungen (DirectPlace, Website) und Mehrerwerbsangebote wurden bis zu einem Volumen von 3.000,00 EUR vollständig zugeteilt und darüber hinaus mit rund 10 % berücksichtigt, wobei jeweils auf eine ganze Anleihe auf- oder abgerundet wurde. Alle infolge der Überzeichnung nicht zuteilungsfähigen Beträge werden unverzüglich durch Überweisung erstattet. Wie am 14. Oktober 2026 bekanntgegeben, wird die Anleihe 2026/2031 mit 8,00 % p.a. verzinst. Damit liegt der Zinssatz im unteren Drittel der ursprünglichen Zinsspanne von 7,75 % - 8,50 % p.a. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren und eine Stückelung von 1.000,00 EUR. Der Ausgabepreis beträgt 100 % des Nennbetrags. Die Zinsen werden halbjährlich nachträglich am 26. April und 26. Oktober gezahlt, erstmals am 26. April 2027. Katjes Greenfood beabsichtigt, den Nettoemissionserlös im Wesentlichen zur Refinanzierung und Rückzahlung der Anleihe 2022/2027 und des Crowdfunding-Nachrangdarlehens 2021/2026 sowie darüber hinaus für allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebsmittel der Gruppe zu verwenden. Die Anleihe 2022/2027 soll wie angekündigt zum oder nach dem 29. November 2026 zu 101 % des Nennbetrags - entsprechend einem Barausgleichsbetrag von 10,00 EUR je Schuldverschreibung, zuzüglich aufgelaufener Stückzinsen gekündigt werden. Die Lieferung der Schuldverschreibungen erfolgt am Begebungstag (Valuta), dem 26. Oktober 2026. Ab diesem Tag wird die Anleihe 2026/2031 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Quotation Board) gehandelt. Ein Handel per Erscheinen wird ab dem 20. Oktober 2026 möglich sein. Die Einbeziehung in das Nordic ABM der Börse Oslo ist innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag vorgesehen. Die Emission wurde von der ABG Sundal Collier ASA als Global Coordinator und der Montega Markets GmbH (vertraglich gebundener Vermittler der Wolfgang Steubing AG Wertpapierdienstleister) als Joint Lead Manager begleitet. Heuking agierte als Rechtsberater der Emittentin, die iron AG als Kommunikationsberaterin. Weitere Informationen zur Emission einschließlich des rechtlich maßgeblichen Wertpapierprospekts stehen auf der Website der Emittentin unter https://www.katjesgreenfood.de/investors/ in der Unterrubrik ANLEIHE '26/'31 zur Verfügung. Über Katjes Greenfood

Die Katjesgreenfood GmbH & Co. KG mit Sitz in Düsseldorf bildet zusammen mit ihren beiden Schwestergesellschaften Katjes Fassin GmbH & Co. KG und Katjes International GmbH & Co. KG die Katjes Gruppe. Als rechtlich selbstständige Beteiligungsgesellschaft investiert sie in wachstumsstarke "Better-for-You"-Marken, die von langfristigen Veränderungen im Ernährungs- und Konsumverhalten profitieren und die Zukunft der Food-Branche neu definieren. Ein profundes Netzwerk und tiefgreifende Expertise im Lebensmitteleinzelhandel sind neben finanziellen Investments die zentralen Säulen, auf deren Basis die Portfoliounternehmen zu Marktführern und den ikonischen Marken von Morgen aufgebaut werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.katjesgreenfood.de Kontakt:

Katjesgreenfood GmbH & Co. KG

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Eckdaten des Angebots zur Anleihe 2026/2031: Emittentin: Katjesgreenfood GmbH & Co. KG WKN / ISIN: A5GS6W/NO0013759XXX Emissionsvolumen: 44.000.000 EUR Zins: 8,00 % p.a. Zinszahlung: Halbjährlich nachträglich am 26. April und 26. Oktober (erstmalig am 26. April 2027) Begebungstag (Valuta): 26. Oktober 2026 Laufzeit: 5 Jahre Rückzahlung: 26. Oktober 2031 (100 % des Nennbetrags) Stückelung/Nennbetrag: 1.000 EUR Ausgabe/Rückzahlung: 100 % Verpflichtungen und

Covenants: Finanzberichterstattung, Negativverpflichtung, Kontrollwechsel, Transaktionen mit verbundenen Unternehmen, Mindesteigenkapitalquote, Incurrence Test u.a. Börsennotiz: Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse; Nordic ABM der Börse Oslo innerhalb von sechs Monaten nach dem Ausgabetag Handelsstart: 20. Oktober 2026 (Handel per Erscheinen), regulärer Handel ab 26. Oktober 2026

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