Bei Netzbetreibern ist immer wieder von einer Flut von Netzanschlussbegehren zu hören. Dies gilt nicht nur für Batteriespeicher, auch Photovoltaik-Dachanlagen wurden und werden in Deutschland weiterhin stark zugebaut. Die Verteilnetzbetreiber reagieren darauf nun mit einer verstärkten Digitalisierung, wie etwa Netze BW. Der süddeutsche Verteilnetzbetreiber stellte am Montag seine neue automatisierte Netzprüfung für kleine Photovoltaik-Anlagen bis 15 Kilowatt Leistung vor. Was zuvor zwölf Tage manueller Arbeit bedurfte, ist nun in etwa fünf Minuten erledigt - zumindest wenn das Netz mitspielt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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