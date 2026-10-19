Regulatory News:
Eurofins (Paris:ERF):
Name of the Issuer
Identify code of the Issuer
Transaction day
Identify code of the financial instrument
Total daily volume (in number of shares)
Daily weighted average purchase price of the shares
Market (MIC Code)
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
12/10/2026
FR0014000MR3
20 000
77.7183
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
12/10/2026
FR0014000MR3
10 000
77.7332
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
13/10/2026
FR0014000MR3
20 000
78.2168
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
13/10/2026
FR0014000MR3
10 000
78.1984
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
14/10/2026
FR0014000MR3
20 000
77.7284
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
14/10/2026
FR0014000MR3
10 000
77.7734
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
15/10/2026
FR0014000MR3
20 000
78.5845
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
15/10/2026
FR0014000MR3
10 000
78.5747
CEUX
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
16/10/2026
FR0014000MR3
20 000
78.6326
XPAR
EUROFINS SCIENTIFIC
529900JEHFM47DYY3S57
16/10/2026
FR0014000MR3
10 000
78.6579
CEUX
TOTAL
150 000
78.1799
Transaction details
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) N° 596/2014 (the Market Abuse Regulation) a full breakdown of the individual trades are disclosed on Eurofins Scientific SE website: Eurofins Share Buy-Back Programme
View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20261019426116/en/
Contacts:
Eurofins