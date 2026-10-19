Die Übernahme der Commerzbank durch UniCredit rückt immer näher. Nach der Zustimmung der Europäischen Zentralbank kann die italienische Großbank ihre Beteiligung deutlich ausbauen und noch in diesem Jahr die Kontrolle übernehmen. Doch während ein neuer europäischer Bankenriese entsteht, wachsen die Sorgen um Tausende Arbeitsplätze und die Zukunft der Commerzbank.EZB macht Weg für UniCredit frei Die Europäische Zentralbank (EZB) hat UniCredit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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