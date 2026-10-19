Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach sechs positiven Handelstagen etwas nachgegeben. Händler sprachen von einer Konsolidierung. Der Schweizer Leitindex SMI hielt sich allerdings aufgrund seiner defensiven Ausrichtung besser als seine europäischen Pendants. Politische Unruhen, Inflationssorgen und hohe Bewertungen belasten aktuell die Anlegerstimmung. «Die grösste Gefahr für die Aktienmärkte ist derzeit nicht ein einzelner Krisenherd, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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