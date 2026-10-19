Der drittgrößte Aktionär des Unternehmens erwartet Informationen zu mehr Transparenz, einer strategischen Überprüfung des Geschäftsbereichs Xerox Financial Services sowie zum weiteren Schuldenabbau

STARTEEPO-Vorstandsvorsitzender František Bostl wird auf der Skytop-Konferenz in London über die Investition in Xerox sprechen

STARTEEPO SICAV a.s. ("STARTEEPO"), das 7,34 der Anteile an der Xerox Holdings Corporation ("Xerox" oder das "Unternehmen") (NASDAQ: XRX) in Form von Aktien und Optionen wirtschaftlich hält, hat heute das folgende Schreiben an den Vorstand von Xerox (der "Vorstand") gerichtet:

19. Oktober 2026

An den Vorstand

Xerox Holdings Corp.

401 Merritt 7

Norwalk, CT 06851

Sehr geehrte Vorstandsmitglieder,

Unser offener Brief an den Vorstand Anfang September hat dazu beigetragen, eine lebhafte Diskussion über die Zukunft dieses legendären Unternehmens unter Anlegern und in der gesamten Druckbranche anzustoßen. Trotz dieser Bemühungen spiegelt der Aktienkurs von Xerox nach wie vor nicht den erheblichen Wert wider, den wir in dem Unternehmen sehen eine Diskrepanz, die kürzlich durch die Herabstufung der Xerox-Aktie durch Citi bestätigt wurde, um den Herausforderungen bei der Umsetzung in einem "strukturell angeschlagenen Druckmarkt" Rechnung zu tragen.

Seit unserem Schreiben im September stehen wir weiterhin in aktivem Austausch mit Xerox, unter anderem auf der jüngsten PRINTING United Expo in Las Vegas, und unsere Gespräche waren ermutigend. Wir wissen die Bereitschaft der Mitglieder des Vorstands und des Managementteams sehr zu schätzen, unsere Ideen zur Schaffung von bedeutendem Wert für die Aktionäre zu prüfen. Als engagierter, langfristig orientierter Investor in Xerox sind wir nach wie vor fest davon überzeugt, dass sich durch mutiges Handeln, das über die bloße Umsetzung der bestehenden Unternehmensstrategie hinausgeht, überzeugende Möglichkeiten zur Schaffung von Aktionärswert bieten.

Wie wir in unseren Gesprächen mit der Geschäftsführung und in unseren öffentlichen Mitteilungen deutlich gemacht haben, erwarten wir, dass Xerox die bevorstehende Bekanntgabe der Ergebnisse des dritten Quartals am 29. Oktober 2026 nutzt, um die Aktionäre über bestimmte entscheidende Initiativen auf den neuesten Stand zu bringen. Um unsere Forderungen aus früheren Mitteilungen zu bekräftigen: Wir sind der Ansicht, dass das Unternehmen erheblichen Wert für die Aktionäre schaffen kann, indem es die Transparenz hinsichtlich der Geschäftsentwicklung von Xerox Financial Services (XFS) erhöht, strategische Alternativen für diesen Geschäftsbereich evaluiert und den Schuldenabbau in der Bilanz des Unternehmens fortsetzt und dies alles, ohne die Kapitaldisziplin zu lockern.

Insbesondere erneuern wir unsere Forderung an den Vorstand, den beträchtlichen Wert freizusetzen, den wir in dem "verborgenen Juwel" XFS sehen. Wir schätzen, dass das XFS-Geschäft auf der Grundlage früherer Transaktionen einen Wert von etwa 7,69 US-Dollar pro Aktie haben könnte mehr als das Doppelte des aktuellen Aktienkurses für das gesamte Unternehmen.1 Wir sind der Ansicht, dass Xerox in seinen Gewinnmitteilungen den Anlegern helfen muss, diesen wichtigen Geschäftsbereich besser zu verstehen und angemessen zu bewerten, indem es detailliertere Informationen bereitstellt, darunter Angaben zu Forderungen, Finanzierung, Spread, Kreditperformance und Eigenkapitalrendite. Wir sind der Ansicht, dass die Telefonkonferenz zum Ergebnis des dritten Quartals eine ideale Gelegenheit für das Management wäre, seine Strategie für das XFS-Geschäft zu erläutern, einschließlich einer Einschätzung der aktuellen Strategie, der erwarteten Entwicklung der Finanzforderungen und der Rolle des Geschäftsbereichs innerhalb von Xerox. Mehr Klarheit in diesen Punkten dürfte dazu beitragen, den Unsicherheitsabschlag zu verringern, den der Markt auf diese Vermögenswerte anwendet.

Wir haben den Vorstand zudem aufgefordert, Finanzberater zu beauftragen, um eine formelle strategische Überprüfung des XFS-Geschäfts durchzuführen und dabei alle verfügbaren Wege zur Wertsteigerung zu bewerten. Wie wir bereits angemerkt haben, sollte dieser strukturierte Prozess vom Vorstand geleitet werden, mit unabhängiger Beratung, definierten Kriterien und einem klaren Zeitplan. Wir ermutigen das Unternehmen, während der Telefonkonferenz zum dritten Quartal einen aktuellen Bericht zu dieser Angelegenheit sowie zu den weiteren Fortschritten beim Schuldenabbau in der Xerox-Bilanz im Vorfeld der 2028 fälligen Schulden des Unternehmens vorzulegen.

Ein erfolgreicher Schuldenabbau in der Xerox-Bilanz würde wahrscheinlich zu einer Neubewertung der Aktie führen. In einem solchen Szenario könnte Xerox unserer Ansicht nach für potenzielle Interessenten letztendlich einen Eigenkapitalwert von bis zu 3,3 Milliarden US-Dollar erreichen, was mehr als 18 US-Dollar pro Aktie entspräche, sollte der Vorstand beschließen, in Zukunft weitere strategische Alternativen zu verfolgen.1

Wir werden die Telefonkonferenz mit großem Interesse verfolgen und sind der Ansicht, dass es nun an der Zeit ist, dass der Vorstand mutige Maßnahmen ergreift, um den Wert von Xerox freizusetzen.

Mit freundlichen Grüßen

František Bostl

Vorstandsvorsitzender

STARTEEPO SICAV a.s.

Darüber hinaus gab STARTEEPO bekannt, dass sein Gründer und Vorstandsvorsitzender, František Bostl, am 29. Oktober 2026 auf der Skytop-Konferenz zum Thema Aktionärsengagement und -kommunikation in London interviewt wird. Die Sitzung mit dem Titel "Rebuilding American Icons: European Activists Accelerating Change at U.S. Companies" (Wiederaufbau amerikanischer Ikonen: Europäische Aktivisten beschleunigen den Wandel bei US-Unternehmen) wird untersuchen, wie europäische Erwartungen an die Unternehmensführung hinsichtlich Transparenz, Rechenschaftspflicht, langfristiger Wertschöpfung und disziplinierter Kommunikation den Wandel bei ikonischen US-Unternehmen wie Xerox beschleunigen können.

Aktionäre, die mehr über die Sichtweise von STARTEEPO zu Xerox erfahren möchten, können folgende Website besuchen: www.starteepo.com/xerox.

Über STARTEEPO SICAV

STARTEEPO SICAV a.s. ist ein alternativer Investmentfonds mit Sitz in Prag, Tschechien, der sich auf besonders aussichtsreiche Anlagechancen an den öffentlichen Aktienmärkten konzentriert. Das Unternehmen verfolgt einen fundamentalen, langfristig ausgerichteten Anlageansatz mit Schwerpunkt auf disziplinierter Analyse und konstruktivem Dialog.

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung gibt ausschließlich die Auffassung von STARTEEPO SICAV a.s. ("STARTEEPO") und den mit ihr verbundenen Unternehmen wieder und nicht die einer anderen Partei. Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Empfehlung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Die hierin dargelegten Auffassungen von STARTEEPO beruhen auf öffentlich zugänglichen Informationen und eigenen Analysen. STARTEEPO kann seine Anlageposition jederzeit und ohne vorherige Ankündigung kaufen, verkaufen, reduzieren, erhöhen oder anderweitig verändern, auch aus Gründen, die von den in dieser Mitteilung geäußerten Auffassungen abweichen können. Anlagen in Wertpapieren sind mit erheblichen Risiken verbunden, darunter dem möglichen Verlust des eingesetzten Kapitals. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Jeder Anleger sollte vor einer Anlageentscheidung eigene unabhängige Recherchen und eine Due-Diligence-Prüfung durchführen oder einen zugelassenen Finanz-, Rechts- oder Steuerberater konsultieren.

__________________ 1 Die Schätzung von STARTEEPO basiert auf den von Xerox öffentlich bekannt gegebenen Erwartungen hinsichtlich der Finanzforderungen zum Jahresende 2026 und wendet eine Bewertungsmethodik an, die mit dem eigenen historischen Ansatz von Xerox zur Bewertung seines Finanzierungsgeschäfts übereinstimmt, einschließlich der Methodik, die in den Unterlagen zum Investor Day von Xerox im Dezember 2022 für FITTLE, die Vorgänger-Marke von XFS, vorgestellt wurde. STARTEEPO hat diese Methodik anschließend anhand früherer Transaktionen im Bereich der Ausrüstungsfinanzierung verglichen, wie in der dem Schreiben beigefügten und auf der Website von STARTEEPO veröffentlichten Präsentation beschrieben. Die daraus resultierende Bewertung stellt eine Schätzung von STARTEEPO dar und ist keine Prognose des Unternehmens

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bostl@starteepo.com

420 604 215 002

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