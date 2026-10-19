Die Tesla-Aktie arbeitet nach den jüngsten Rückschlägen wieder an einer Erholung und notiert aktuell bei 367,49 US$. Nachdem die Käufer zuletzt mehrfach an der Widerstandszone zwischen 380 und 385 US$ gescheitert waren, rückt diese nun erneut in den Mittelpunkt. Besonders interessant ist dabei die charttechnische Ausgangslage zwischen einer kurzfristigen Aufwärtstrendlinie und dem seit Mai etablierten Abwärtstrend. Gelingt der ersehnte Befreiungsschlag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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