In den Berichten für 2026 für Europa und die Vereinigten Staaten wird Lenovo als Leader genannt. Dabei wird auf seine umfassende Strategie verwiesen, mit der es Kunden im Hinblick auf IT-Kosten und Kohlenstoffemissionen mit Nachhaltigkeitslösungen hilft.

Lenovo gab heute bekannt, dass es im Quadranten für IT-Lösungen der ISG Provider Lens Digital Sustainability-Berichte 2026 für Europa und die Vereinigten Staaten als Leader genannt wird. Dabei wird auf den unternehmensweiten Ansatz des Unternehmens für IT-Nachhaltigkeit verwiesen, der Geräte, Infrastruktur und Dienstleistungen umspannt. Die Auszeichnung erfolgt zu einem Zeitpunkt, zu dem Unternehmen der gewaltigen Herausforderung gegenüberstehen, KI zu skalieren, den Energiebedarf auszugleichen und Kosten und Umweltauswirkungen zu managen, während der Infrastrukturbedarf steigt.

Laut den Forschungen der ISG für 2026 beläuft sich der globale Markt für digitale Nachhaltigkeit auf 34,3 Milliarden USD, was einem Anstieg von 12 gegenüber 2025 entspricht. Europa macht 43 dieses Marktes aus, die USA 33 %.

Vor dem Hintergrund einer wachsenden Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr weitet Lenovo seine Nachhaltigkeitsstrategie auf zirkuläre Beschaffung, KI-fähige Infrastruktur, Managed Lifecycle Services und CO2-Intelligenz aus. Zudem hilft Lenovo Kunden dabei, Nachhaltigkeit im gesamten IT-Lebenszyklus zu berücksichtigen, von der Beschaffung und Bereitstellung über den Betrieb bis hin zu Rückgewinnung und Reporting.

"KI wird zunehmend in den Unternehmensbetrieb integriert. Folglich müssen Organisationen in allen Branchen ein Gleichgewicht finden zwischen den steigenden Rechenanforderungen und dem Druck, nachhaltiger zu wirtschaften", sagte John Stamer, Vice President und General Manager für Global Product and Sustainability Services, Lenovo. "Lenovo hat ein robustes Portfolio aus Nachhaltigkeitslösungen aufgebaut, die Kunden dabei helfen sollen, mit Kostenersparnissen, Ressourceneffizienzen und Emissionsüberlegungen umzugehen. Dieser umfassende Ansatz birgt einen enormen Wert, indem die Nachhaltigkeit in die Geschäftsergebnisse integriert wird."

Laut den Erkenntnissen von ISG hilft Lenovo Unternehmen in den folgenden Bereichen, Nachhaltigkeitsentscheidungen/-überlegungen in die Geschäftsergebnisse zu integrieren:

IT-Kreislaufwirtschaft: Durch die Kombination von generalüberholten Geräten, Asset-Recovery und Informationen zum Lebenszyklus können Unternehmen Alternativen zu konventionellen Modellen der Geräteaktualisierung bewerten.

Durch die Kombination von generalüberholten Geräten, Asset-Recovery und Informationen zum Lebenszyklus können Unternehmen Alternativen zu konventionellen Modellen der Geräteaktualisierung bewerten. Effiziente KI-fähige Infrastruktur: Lenovo xClarity-Management und -Telemetrie bieten Funktionen zur Infrastrukturüberwachung und -verwaltung für KI-Workloads, während die Neptune-Flüssigkeitskühlung die Rechenkapazitäten mit hoher Dichte unterstützt, die KI-Workloads erfordern.

Lenovo xClarity-Management und -Telemetrie bieten Funktionen zur Infrastrukturüberwachung und -verwaltung für KI-Workloads, während die Neptune-Flüssigkeitskühlung die Rechenkapazitäten mit hoher Dichte unterstützt, die KI-Workloads erfordern. Datengestützte Beschaffungsoptionen: Durch die Bereitstellung von Daten zur Kohlenstoffbilanz für bestimmte Produkte gibt Lenovo Teams in den Bereichen Beschaffung und Nachhaltigkeit zusätzliche Informationen für Entscheidungsfindung und Reporting. Jede Kohlenstoffbilanz eines Produkts, die auf compliance.lenovo.com veröffentlicht wird, basiert auf einer Lebenszyklusbewertung entsprechend ISO 14067 und wird unabhängig gewährleistet. 1 Berücksichtigt werden Emissionen im Laufe des Lebenszyklus des Geräts, einschließlich Überholung, Ersatzteile, Transport, Stromverbrauch und Behandlung am Ende der Lebensdauer.

Durch die Bereitstellung von Daten zur Kohlenstoffbilanz für bestimmte Produkte gibt Lenovo Teams in den Bereichen Beschaffung und Nachhaltigkeit zusätzliche Informationen für Entscheidungsfindung und Reporting. Jede Kohlenstoffbilanz eines Produkts, die auf compliance.lenovo.com veröffentlicht wird, basiert auf einer Lebenszyklusbewertung entsprechend ISO 14067 und wird unabhängig gewährleistet. Berücksichtigt werden Emissionen im Laufe des Lebenszyklus des Geräts, einschließlich Überholung, Ersatzteile, Transport, Stromverbrauch und Behandlung am Ende der Lebensdauer. CO2-Intelligenz für bessere Technologieentscheidungen: Das Lenovo Carbon Impact Portal bietet Kunden Zugang zu verfügbaren Nachhaltigkeitsattributen auf Geräteebene, darunter Daten zur Kohlenstoffbilanz, Verpackungsangaben, Energiebewertungen und Reporting-Ergebnisse. Die Lenovo xIQ Sustainability Platform vereint verfügbare Daten mit KI-gestützten Beratungsservices und Funktionen zur Szenarienmodellierung, die Beschaffungs- und Lebenszyklusentscheidungen unterstützen.

Europa: Wandel der Nachhaltigkeit von Offenlegung zu messbarer Ausführung

ISG hat Lenovo als Leader bei den europäischen IT-Lösungen für digitale Nachhaltigkeit ausgezeichnet, wobei auf seine Ergebnisse der zirkulären Beschaffung, die effiziente Recheninfrastruktur und die CO2-Intelligenz für IT-Entscheidungen verwiesen wurde. Lenovo hat ein vernetztes KI-gestütztes Beratungs- und Bereitstellungsmodell entwickelt, das Beschaffung, Rechenzentrumsinfrastruktur, Rückgewinnung und Reporting umspannt. In Europa unterstützen Daten aus einer von einer unabhängigen dritten Stelle geprüften Lebenszyklusanalyse (LCA) für angegebene neue und überholte ThinkPad-Modelle und das Lenovo Carbon Impact Portal Beschaffungsentscheidungen, während Lenovo TruScale Device as a Service (DaaS) for Sustainability zirkuläre Geräte, Rückgewinnungsservices, Reporting und verbrauchsabhängige Bereitstellung in einem kommerziellen Modell vereint.

"Lenovo hat sich von einem Geräte-OEM zu einem Full-Stack-Technologieanbieter entwickelt. Sein KI-orientiertes IT-Nachhaltigkeitsangebot, das zirkuläre Beschaffung, Infrastruktureffizienz und CO2-Intelligenz verknüpft, liefert Kosten- und Kohlenstoffeinsparungen im großen Maßstab", sagten Matt Warburton, Principal Consultant und Sustainability Lead, ISG, und Bhuvaneshwari Mohan, Lead Analyst, ISG.

Europa ist laut ISG mit einem Anteil von 43 am globalen Markt erneut der weltgrößte regionale Markt für digitale Nachhaltigkeit. Die Firma meint, dass Nachhaltigkeit häufiger mit denselben Kosten-, Risiko-, Resilienz- und Wachstumskriterien bewertet wird als andere Unternehmenstransformationen.

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Vereinigte Staaten: Nachhaltigkeit zahlt sich zunehmend aus

ISG nannte Lenovo auch als Leader im Bereich US-amerikanischer IT-Lösungen für digitale Nachhaltigkeit. Hervorgehoben wurde in diesem Rahmen seine Strategie zur Verbindung von KI-Infrastruktureffizienz, messbaren Kostenersparnissen, CO2-Intelligenz und zirkulären IT-Services in einem integrierten Ansatz. Durch die Kombination von KI-fähiger Recheninfrastruktur, die durch Strom- und Kühlungsoptimierung unterstützt wird, datengestützten Beschaffungsoptionen und zirkulärer Gerätewirtschaft hilft Lenovo Unternehmen, sowohl Unternehmens- als auch Nachhaltigkeitswert zu verfolgen.

"Lenovo bietet US-amerikanischen CIOs und CPOs eine überzeugende Möglichkeit, um Kosten und Kohlenstoffemissionen zu senken, indem sie vom Originalhersteller unterstützte zirkuläre Geräte mit KI-fähigen Daten zu Rechenzentrumseffizienz und Lebenszyklus kombinieren, die die Grundlage für Beschaffungsentscheidungen bilden", sagten Matt Warburton, Principal Consultant und Sustainability Lead, ISG, und Bhuvaneshwari Mohan, Lead Analyst, ISG.

Die USA machen 33 des globalen Marktes für digitale Nachhaltigkeit aus. ISG beschreibt die US-Nachfrage als zunehmend selektiv und betriebsorientiert, wobei Käufer nach Nachhaltigkeitsinitiativen suchen, die in direktem Zusammenhang mit Energiekosten, Infrastrukturkapazität, Asset-Produktivität, Versorgungskontinuität und Marktzugang stehen.

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Lenovo für umfangreiche Lösungen ausgezeichnet

Die beiden Auszeichnungen von Lenovo als ISG-Leader spiegeln den Umfang seiner Nachhaltigkeitskapazitäten in seinem Portfolio. Während digitale Nachhaltigkeit zu einer Anforderung für wichtige Entscheidungen im Hinblick auf Unternehmenstechnologie und Investitionen wird, hilft Lenovo Kunden dabei, Möglichkeiten zur Freisetzung von Mitteln für Modernisierung und Innovation zu finden, indem die IT-Ausgaben optimiert werden, der Wert vorhandener Technologien ausgeweitet wird und Wert aus stillgelegten Assets zurückgewonnen wird. Kunden können während des gesamten IT-Lebenszyklus fundiertere Entscheidungen treffen, um die Ressourceneffizienz zu verbessern, die Nutzbarkeit von Geräten zu verlängern, Zirkularität zu ermöglichen und Möglichkeiten der Emissionssenkung zu identifizieren. Durch die Verbindung von Kosteneffizienz und Nachhaltigkeitsüberlegungen hilft Lenovo Unternehmen, über die Einhaltung von Vorschriften hinauszugehen und tagtägliche IT-Entscheidungen in Geschäftswert umzuwandeln.

Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitslösungen von Lenovo finden Sie hier.

Lesen Sie die Pressemitteilung von ISG zum 2026 ISG Provider Lens Digital Sustainability-Bericht für Europa: Europäische Firmen sehen Zusammenhang zwischen Nachhaltigkeit und Unternehmensresilienz

Lesen Sie die Pressemitteilung von ISG zum 2026 ISG Provider Lens Digital Sustainability-Bericht für die Vereinigten Staaten: US-Firmen passen sich an wandelnde Nachhaltigkeitsanforderungen an

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 83 Milliarden US-Dollar, das auf Platz 153 der Fortune Global 500 rangiert und täglich Millionen von Kunden in 180 Märkten bedient. Geleitet von seiner Vision "Smarter Technology for All" verfolgt Lenovo eine Hybrid-KI-Strategie, die sich auf Personal AI eine persönliche KI, mehrere Geräte und Enterprise AI erstreckt, um Kunden dabei zu helfen, Daten in Erkenntnisse und Mehrwert umzuwandeln. Diese Strategie wird durch das Engagement der Gruppe für Innovation auf Weltklasseniveau und ein Full-Stack-KI-Portfolio umgesetzt, das Geräte (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets, Zubehör), Infrastrukturlösungen (Server, Speicher, Edge-Computing, Hochleistungsrechner und softwaredefinierte Infrastruktur) sowie Software, Lösungen und Dienstleistungen umfasst. Mit einer globalen Präsenz an mehr als 20 Forschungs- und Entwicklungsstandorten und einer weltweiten Lieferkette, die mehr als 30 Produktionsstätten in 11 Märkten umfasst, ist Lenovo weithin für seine operative Exzellenz anerkannt. Lenovo ist an der Hongkonger Börse unter dem Namen Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) notiert. Erfahren Sie mehr unter www.lenovo.com und verfolgen Sie die neuesten Nachrichten in unserem Newsroom.

[1] Seit dem 9. Juli 2026 sind auf compliance.lenovo.com die Kohlenstoffbilanzen für mehr als 100 Produkte abrufbar, unter anderem für alle LCR ThinkPad-Geräte, die derzeit auf dem Markt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier

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