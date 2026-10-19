Roquette, ein weltweit führender Anbieter von pflanzlichen Inhaltsstoffen, Hilfsstoffen und pharmazeutischen Lösungen, wird auf der AAPS PharmSci 360 2026 sein umfangreiches Portfolio an Hilfsstoffen, Kapseln, Beschichtungen und Biopharma-Lösungen präsentieren. Die Konferenz und Fachmesse findet vom 26. bis 28. Oktober in New Orleans, Louisiana, USA, statt.

Am Stand 1100 in der Ausstellungshalle wird das Team von Roquette Health Pharma Solutions sein Fachwissen zu Technologien für die kontrollierte Freisetzung, Hydroxypropyl-Beta-Cyclodextrinen und nachhaltigen Formulierungsansätzen präsentieren ergänzt durch ein umfassendes Portfolio innovativer Lösungen, die auf die sich wandelnden Anforderungen pharmazeutischer Entwickler zugeschnitten sind.

"Die AAPS PharmSci 360 bietet eine hervorragende Gelegenheit, unsere neuesten Innovationen vorzustellen und die Breite und Tiefe unseres wissenschaftlichen Know-hows zu verdeutlichen, das unseren Kunden dabei hilft, komplexe Herausforderungen bei der Formulierung zu meistern", sagte Peter Freed, Head of Technical Service Development North America im Geschäftsbereich Health Pharma Solutions von Roquette. "Von fortschrittlichen Plattformen zur Wirkstoffabgabe bis hin zu auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Hilfsstofflösungen unser Team setzt sich dafür ein, unseren Kunden dabei zu helfen, die Entwicklung zu beschleunigen, die Produktleistung zu verbessern und Patienten wirksame Therapien zur Verfügung zu stellen."

Ein Einblick in die wissenschaftlichen Grundlagen der fortschrittlichen Lösungen von Roquette

Wissenschaftler von Roquette werden auf der AAPS PharmSci 360 Forschungsergebnisse und technische Erkenntnisse zu einer Vielzahl von Herausforderungen im Bereich der Formulierung und Wirkstofffreisetzung vorstellen. Zu den Höhepunkten zählen:

Poster

To Syringe or Not to Syringe: An Excipient-based Strategy to Reduce Viscosity and Improve Subcutaneous Injectability, Hauptautorin Dr. Jiayi Huang, Senior Biopharma Scientist, präsentiert von Dr. Wen Chin Foo, Senior Biopharma Scientist

Hauptautorin Dr. Jiayi Huang, Senior Biopharma Scientist, präsentiert von Dr. Wen Chin Foo, Senior Biopharma Scientist Effect of Sodium Alginate Material Attributes on Melatonin Controlled Release Tablet Performance , präsentiert von der Hauptautorin Yeli Zhang, Ph.D., Senior Lead Applications Scientist

, präsentiert von der Hauptautorin Yeli Zhang, Ph.D., Senior Lead Applications Scientist Role of Polyethylene Oxide Molecular Weight and Concentration in Modulating Drug Release from Hydrophilic Matrix Tablets, präsentiert von der Hauptautorin Nasrin Mahmoudi, Ph.D., Senior Lead Applications Scientist

Rapid-fire Talk

Microbiota-triggered Excipient Unlocks Colon Delivery of Oral mAbs, präsentiert von Dr. Wen Chin Foo, Senior Biopharma Scientist

Fachvorträge auf den 360 Bühnen in der Ausstellungshalle

From Molecule to Formulation How Excipient Properties Impact Product Performance , präsentiert von Dr. True Rogers, Technical Fellow, und Dr. Peter Freed, Head of Technical Service and Development North America.

, präsentiert von Dr. True Rogers, Technical Fellow, und Dr. Peter Freed, Head of Technical Service and Development North America. Overcoming the Viscosity Barrier: Hydroxypropyl Beta-Cyclodextrin (HPßCD) Enables Ultrafiltration/Diafiltration of High-concentration Protein , präsentiert von Dr. Wen Chin Foo, Senior Biopharma Scientist.

, präsentiert von Dr. Wen Chin Foo, Senior Biopharma Scientist. Enabling Robust GLP-1 Peptide Formulations: Hydroxypropyl-ß-Cyclodextrin Enhances Solubility and Stress Stability?, präsentiert von Dr. Wen Chin Foo, Senior Biopharma Scientist.

Erfahren Sie hier mehr über die Poster, Präsentationen und Aktivitäten am Stand von Roquette.

Über Roquette

Roquette ist ein weltweit führender Anbieter nachhaltiger pflanzlicher Lösungen und treibt Innovationen und starke Partnerschaften voran, die die Zukunft von Ernährung, Gesundheit und Bioindustrie gestalten.

Das Unternehmen nutzt natürliche Ressourcen wie Weizen, Mais, Algen und Zellulose, um hochleistungsfähige Inhaltsstoffe herzustellen, die in alltäglichen Lebensmitteln, oralen Medikamenten, fortschrittlichen Biopharmazeutika und einer Reihe biobasierter Produkte zum Einsatz kommen.

Als Familienunternehmen mit über 90 Jahren Erfahrung und 11.000 Mitarbeitern bedient Roquette Kunden in über 150 Ländern und hat sich der Schaffung von nachhaltigem Wert für Kunden, Patienten, Verbraucher und die Gesellschaft verschrieben.

Gemeinsam verwandeln wir das Potenzial der Natur in die Grundlagen des Lebens.

Weitere Informationen über Roquette finden Sie hier.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20261019318470/de/

Contacts:

Pressekontakt:

Roquette:

Lisa Luke

Global Head of Communications

Roquette's Health Pharma Solutions Business Unit

E-Mail: lisa.luke@roquette.com