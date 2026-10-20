Neue Daten aus vier vorrangigen Programmen darunter der bispezifische Antikörper GPC3x4-1BB, ein CEA-gebundener ADC, ein CDK4-Inhibitor und ein PRMT5-Inhibitor mit Hirndurchdringung unterstreichen das weitgefächerte Angebot von BeOne im Hinblick auf die Pipeline für solide Tumore.

Zahlreiche TEVIMBRA-Abstracts untermauern die Breite der Evidenz bei Lungen- und Magen-Darm-Krebserkrankungen, darunter auch Daten zur Kombination mit ZIIHERA bei HER2-positivem gastroösophagealem Karzinom.

BeOne Medicines Ltd. (Nasdaq: ONC; HKEX: 06160; SSE: 688235), ein weltweit tätiges Onkologieunternehmen, gab heute bekannt, dass Daten aus seinem sich rasch entwickelnden Portfolio von Therapien für solide Tumoren auf dem Kongress der Europäischen Gesellschaft für Medizinische Onkologie (European Society for Medical Oncology ESMO) 2026 vom 23. bis 27. Oktober in Madrid vorgestellt werden. Im Mittelpunkt der Vorträge steht die sich rasch entwickelnde Pipeline differenzierter zielgerichteter Therapien sowie umfangreiche Evidenzdaten zu TEVIMBRA (Tislelizumab). Dazu zählt eine aktuelle kurze Präsentation zu TEVIMBRA in Kombination mit ZIIHERA (Zanidatamab) bei HER2-positivem gastroösophagealem Adenokarzinom (GEA). Zu den wichtigsten Pipeline-Daten gehören ein Vortrag über den bispezifischen Antikörper GPC3x4-1BB von BeOne, der derzeit bei hepatozellulärem Karzinom (HCC) untersucht wird, sowie erste Daten aus Humanstudien zu zwei in der Entwicklung befindlichen Wirkstoffen gegen Lungenkrebs: einem CEA-spezifischen Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) bei CEA-exprimierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) sowie einem hirndurchdringenden PRMT5-Inhibitor bei Tumoren mit MTAP-Deletion, einschließlich NSCLC. Für den CDK4-Inhibitor des Unternehmens wird ein Abstract zur laufenden Studie (TiP) "KANDELA-302" im Rahmen der Erstlinienbehandlung von metastasiertem HR+/HER2-negativem Brustkrebs (BC) vorgestellt.

Mark Lanasa, M.D., Ph.D., Chief Medical Officer, Solid Tumors bei BeOne, sagte:

"Das Jahr 2026 war ein entscheidendes Jahr für unser Portfolio im Bereich der soliden Tumoren. Auf bedeutenden medizinischen Kongressen haben wir den Proof-of-Concept für fünf vorrangige Programme nachgewiesen und diese Wirkstoffe gleichzeitig zügig in Richtung der zulassungsrelevanten Entwicklung vorangetrieben. Auf der ESMO zeigen sich diese Fortschritte in den Pipeline-Daten zu unseren drei strategischen Schwerpunktbereichen Brust-, Lungen- und Magen-Darm-Krebs sowie in weiteren Belegen für TEVIMBRA, darunter aktualisierte Phase-3-Daten zur Kombination mit ZIIHERA bei HER2-positivem gastroösophagealem Adenokarzinom. Zusammen versetzen die Reichweite von TEVIMBRA und eine in großem Maßstab voranschreitende Pipeline BeOne in die Lage, neue Maßstäbe in der Onkologie bei soliden Tumoren zu setzen."

Die Pipeline: vorrangige Programme mit neue Daten werden auf der ESMO präsentiert

Die neuesten Erkenntnisse über die Fortschritte in der Pipeline von BeOne im Bereich der soliden Tumoren werden auf der ESMO vorgestellt. In diesem Rahmen werden Abstracts zu vier in der Erprobung befindlichen Wirkstoffen veröffentlicht, was die Geschwindigkeit und den Umfang der globalen Entwicklung von BeOne verdeutlicht.

Diese Themen werden unter anderem bei den Präsentationen der vorrangigen Pipeline auf der ESMO behandelt:

BGB-B2033 (GPC3x4-1BB bispezifischer Antikörper): Ein Vortrag zu einem eingereichten Beitrag mit aktuellen Ergebnissen zur Dosiseskalation in Phase 1 und zur ersten Dosisoptimierung bei zuvor behandelten Patienten mit fortgeschrittenem HCC.

Ein Vortrag zu einem eingereichten Beitrag mit aktuellen Ergebnissen zur Dosiseskalation in Phase 1 und zur ersten Dosisoptimierung bei zuvor behandelten Patienten mit fortgeschrittenem HCC. BG-C477 (CEA-spezifischer ADC): Erste Daten aus einer Phase-1-Studie am Menschen bei Patienten mit stark vorbehandeltem, lokal fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC), ergänzt durch eine weitere Analyse bei Patienten mit Tumoren, die hohe CEA-Werte aufweisen.

Erste Daten aus einer Phase-1-Studie am Menschen bei Patienten mit stark vorbehandeltem, lokal fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC), ergänzt durch eine weitere Analyse bei Patienten mit Tumoren, die hohe CEA-Werte aufweisen. BGB-58067 (PRMT5-Inhibitor): Erste Daten aus Studien am Menschen zur Bewertung des gehirndurchdringenden, MTA-kooperativen PRMT5-Hemmers von BeOne bei MTAP-defizienten Tumoren im fortgeschrittenen Stadium.

Erste Daten aus Studien am Menschen zur Bewertung des gehirndurchdringenden, MTA-kooperativen PRMT5-Hemmers von BeOne bei MTAP-defizienten Tumoren im fortgeschrittenen Stadium. BGB-43395 (CDK4-Inhibitor): Präsentation der laufenden Studie KANDELA-302, einer globalen Phase-3-Studie zur Bewertung von BGB-43395 plus Letrozol im Vergleich zu einem vom Prüfer gewählten CDK4/6-Inhibitor plus Letrozol als Erstlinientherapie bei fortgeschrittenem oder metastasiertem HR+/HER2-negativem Brustkrebs.

Ausbau der Evidenzbasis für TEVIMBRA bei Lungen- und Magen-Darm-Krebserkrankungen

Neben den Daten aus der Pipeline werden sieben Abstracts auf der ESMO-Tagung weitere Einblicke in TEVIMBRA bei Lungen- und Magen-Darm-Krebserkrankungen geben, darunter eine aktuelle, spontane mündliche Präsentation mit neuen Daten aus der Phase-3-Studie HERIZON-GEA-01 zum HER2-positiven gastroösophagealen Adenokarzinom.

Dies sind einige der wichtigsten TEVIMBRA-Präsentationen:

HERIZON-GEA-01: Zweite Zwischenanalyse der Phase-3-Studie zu ZIIHERA plus Chemotherapie, mit und ohne TEVIMBRA, bei HER2-positivem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem GEA in der Erstlinienbehandlung.

Zweite Zwischenanalyse der Phase-3-Studie zu ZIIHERA plus Chemotherapie, mit und ohne TEVIMBRA, bei HER2-positivem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem GEA in der Erstlinienbehandlung. RATIONALE-312: Explorative Analyse zur Bewertung der Wirkung von TEVIMBRA in Kombination mit Platin und Etoposid auf das Fortschreiten der Hirnerkrankung bei kleinzelligem Lungenkrebs im ausgedehnten Stadium (ES-SCLC) in der Erstlinienbehandlung.

Explorative Analyse zur Bewertung der Wirkung von TEVIMBRA in Kombination mit Platin und Etoposid auf das Fortschreiten der Hirnerkrankung bei kleinzelligem Lungenkrebs im ausgedehnten Stadium (ES-SCLC) in der Erstlinienbehandlung. RATIONALE-315: Analyse der klinischen Ergebnisse nach Adjuvanztherapiezyklen mit perioperativem TEVIMBRA plus Chemotherapie bei Patienten mit resektablem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC).

Analyse der klinischen Ergebnisse nach Adjuvanztherapiezyklen mit perioperativem TEVIMBRA plus Chemotherapie bei Patienten mit resektablem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC). RATIONALE-305 und RATIONALE-302: Neue Analysen zur weiteren Bewertung der Behandlungsergebnisse mit TEVIMBRA bei Adenokarzinomen des Magens bzw. des gastroösophagealen Übergangs (GEJ) sowie bei Plattenepithelkarzinomen der Speiseröhre (ESCC).

Vollständige Liste der Vorträge von BeOne auf der ESMO:

Pipeline-Daten

Titel des Abstract Einzelheiten zur Präsentation (CET) Führender

Autor Phase 1 Studie der BGB-B2033 Monotherapie: Erste Vorstellung der Dosisoptimierung und -eskalation bei fortgeschrittenem HCC Eingereichtes Papier1679O; Gastrointestinaler Tumor, oberer Verdauungstrakt; 24. Okt., 10:15-11:45 Uhr Hong Jae Chon Erste Studie am Menschen von BG-C477, ein neues, auf CEA ausgerichtetes ADC bei soliden Tumoren im fortgeschrittenen Stadium: erste Ergebnisse in NSCLC Poster: 2567P; NSCLC, lokal fortgeschritten; 26. Okt., 12:00-12:45 Uhr Matthew Lee Erster Versuch an Menschen von BGB-58067, ein MTA-kooperativer PRMT5 Inhibitor, bei MTAP-defzienten Tumoren in fortgeschrittenem Stadium Poster: 1043P; Translationale Forschung und Biomarker; 23. Okt., 315:15-16:00 Uhr Jordi Rodon KANDELA-302: Globale, offene, randomisierte Studie der Phase 3 des selektiven CDK4-Inhibitors BGB-43395 Letrozole vs CDK4/6 -Inhibitoren Letrozole für die Erstlinienbehandlung von fortgeschrittenem oder metastatischen HR+/HER2-Brustkrebs Poster: 1885TiP; HR+ Brustkrebs; 24. Okt., 12:00-12:45 Uhr Sara M. Tolaney

TEVIMBRA-Daten

Titel des Abstract Einzelheiten zur Präsentation (CET) Führender

Autor Zanidatamab Chemotherapie Tislelizumab für Erstlinien-HER2+ fortgeschrittenem/metastatischen GEA: zweite Interimsanalyse aus HERIZON-GEA-01 Kurze, mündliche: LBA79; Gastrointestinaler Tumor, oberer Verdauungstrakt; 23. Okt, 16:15-17:45 Uhr Kohei Shitara Phase 1b/2 Versuch von BGB-A445 (OX40 Agonist) mit oder ohne Tislelizumab bei Urothelkarzinomen, Nierenzellenkarzinomen und Melanomen Poster: 1980P; Investigative Immuntherapie; 24. Okt., 12:00-12:45 Uhr Bin Lian Auswirkungen progressiver Krankheitsverläufe auf das Gesamtüberleben nach Fortschreiten der Erkrankung bei ESCC: Eine Post-hoc-Analyse der Studie RATIONALE-302 Poster: 2950P; Ösophagogastrischer Krebs; 25. Okt., 12:00-12:45 Uhr Jhe-Cyuan Guo RATIONALE-305: Immunonkologische Anpassungsanalyse nach der Behandlung zur Bewertung der Wirksamkeit von Tislelizumab im Vergleich zu Placebos Poster: 2931P; Ösophagogastrischer Krebs; 25. Okt., 12:00-12:45 Uhr Markus Moehler RATIONALE-312: Explorative Analyse des Einflusses von Tislelizumab in Kombination mit Platin und Etoposid auf das Fortschreiten des Hirnbefalls bei ES-SCLC in der Erstlinienbehandlung Poster: 3839P; SCLC; 26. Okt., 12:00-12:45 Uhr Francesco Passiglia RATIONALE-315: Klinische Ergebnisse nach Adjuvanz-Behandlungszyklen bei der perioperativen Therapie mit Tislelizumab plus Chemotherapie bei resektablem nicht-kleinzelligem Lungenkarzinom (NSCLC) Poster: 2594P; NSCLC, lokal fortgeschritten; 26. Okt., 12:00-12:45 Uhr Ernest Nadal Expositionsbereinigte Analysen der Sicherheitsprofile in der Studie HERIZON-GEA-01: Zanidatamab mit und ohne Tislelizumab und Chemotherapie bei HER2-positivem metastasiertem GEA im Erstlinien-Setting Poster: 2946P; Ösophagogastrischer Krebs; 25. Okt., 12:00-12:45 Uhr Sun Young Rha

Über ZIIHERA (Zanidatamab-hrii)

ZIIHERA (Zanidatamab-hrii) ist ein bispezifischer Antikörper, der gegen den humanen epidermalen Wachstumsfaktorrezeptor 2 (HER2) gerichtet ist und an zwei extrazelluläre Stellen auf HER2 bindet. Die Bindung von Zanidatamab an HER2 führt zu einer Internalisierung, was eine Verringerung der HER2-Expression des Rezeptors auf der Oberfläche der Tumorzellen zur Folge hat. Zanidatamab induziert komplementabhängige Zytotoxizität (CDC), antikörperabhängige zelluläre Zytotoxizität (ADCC) und antikörperabhängige zelluläre Phagozytose (ADCP). Diese Mechanismen führen in vitro und in vivo zu einer Hemmung des Tumorwachstums und zum Zelltod.1

Zanidatamab wird derzeit im Rahmen mehrerer klinischer Studien als zielgerichtete Behandlungsoption für Patienten mit soliden Tumoren, die HER2 exprimieren, entwickelt. Zanidatamab ist in China für die Behandlung von Patienten zugelassen, die an inoperablem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem Gallengangskrebs (BTC) mit hoher HER2-Expression (IHC 3+) leiden und zuvor eine systemische Therapie erhalten haben. ZIIHERA erhielt zudem in den USA eine beschleunigte Zulassung und in der Europäischen Union eine bedingte Marktzulassung für geeignete BTC-Patienten. Zanidatamab wird von Jazz und BeOne im Rahmen von Lizenzvereinbarungen mit Zymeworks entwickelt, das das Molekül ursprünglich entwickelt hat. BeOne hat von Zymeworks eine Lizenz für Zanidatamab in Asien (mit Ausnahme von Indien und Japan), Australien und Neuseeland erworben. Jazz Pharmaceuticals besitzt die Rechte in allen anderen Regionen.

ZIIHERA ist eine eingetragene Marke der Zymeworks BC Inc.

Über TEVIMBRA (Tislelizumab)

TEVIMBRA ist ein einzigartiger humanisierter monoklonaler Immunglobulin-G4 (IgG4)-Antikörper gegen das programmierte Zelltod-Protein 1 (PD-1) und weist eine hohe Affinität und Bindungsspezifität gegen PD-1 auf. TEVIMBRA wurde entwickelt, um die Bindung an Fc-Gamma (Fc?)-Rezeptoren auf Makrophagen zu minimieren und somit die Immunzellen des Körpers bei der Erkennung und Bekämpfung von Tumoren zu unterstützen.

TEVIMBRA ist das Kernprodukt des BeOne-Portfolios für solide Tumoren und hat bei verschiedenen Tumorarten und Krankheitsbildern Potenzial gezeigt. Das weltweite klinische Entwicklungsprogramm für TEVIMBRA umfasst bislang fast 15.000 Patienten in über 30 Ländern und Regionen in 71 Studien, darunter 21 Studien zur Zulassungsvorbereitung. TEVIMBRA ist in über 50 Ländern für verschiedene solide Tumoren zugelassen (siehe Fachinformation), und weltweit wurden bereits mehr als 2,2 Millionen Patienten damit behandelt.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Die aktuelle europäische Zusammenfassung der Produktmerkmale (Summary of Product Characteristics, SmPC) für TEVIMBRA ist bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur erhältlich.

Die Informationen in dieser Pressemitteilung richten sich an ein weltweites Publikum. Die Produktangaben variieren je nach Region.

Über BeOne

BeOne Medicines ist ein weltweit tätiges Onkologieunternehmen, das innovative Therapien für Krebspatienten auf der ganzen Welt erforscht und entwickelt. Das Portfolio von BeOne reicht von der Hämatologie bis hin zu soliden Tumoren und das Unternehmen treibt die Entwicklung seiner vielfältigen Pipeline neuartiger Therapeutika mithilfe eigener Ressourcen sowie Kooperationen aktiv voran. Das Unternehmen beschäftigt ein wachsendes globales Team auf sechs Kontinenten, das sich durch wissenschaftliche Exzellenz und außergewöhnliche Schnelligkeit auszeichnet, um mehr Patienten als jemals zuvor zu erreichen. Um mehr über BeOne zu erfahren, besuchen Sie bitte www.beonemedicines.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, X, Facebook und Instagram.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des "Private Securities Litigation Reform Act" von 1995 und anderer Bundeswertpapiergesetze, darunter Aussagen zum Fortschritt der BeOne-Pipeline für solide Tumoren in Richtung der zulassungsrelevanten Entwicklung; zum Potenzial von TEVIMBRA bei verschiedenen Tumorarten und Krankheitsbildern sowie zu den Plänen, Verpflichtungen, Bestrebungen und Zielen von BeOne unter der Überschrift "Über BeOne". Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener wichtiger Faktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen Ergebnissen abweichen, darunter die Fähigkeit von BeOne, die Wirksamkeit und Sicherheit seiner Wirkstoffkandidaten nachzuweisen; die klinischen Ergebnisse für seine Wirkstoffkandidaten, die eine weitere Entwicklung oder die Zulassung möglicherweise nicht rechtfertigen; Maßnahmen von Aufsichtsbehörden, die den Beginn, den Zeitplan und den Fortschritt klinischer Studien sowie die Zulassung beeinflussen können; die Fähigkeit von BeOne, mit seinen vermarkteten Arzneimitteln und Wirkstoffkandidaten, sofern diese zugelassen werden, kommerziellen Erfolg zu erzielen; die Fähigkeit von BeOne, den Schutz des geistigen Eigentums für seine Arzneimittel und Technologien zu erlangen und aufrechtzuerhalten; die Abhängigkeit von BeOne von Dritten bei der Durchführung der Arzneimittelentwicklung, der Herstellung, der Vermarktung und anderer Dienstleistungen; die begrenzte Erfahrung von BeOne bei der Erlangung behördlicher Zulassungen und der Vermarktung pharmazeutischer Produkte sowie seine Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel für den Betrieb zu beschaffen, die Entwicklung seiner Wirkstoffkandidaten abzuschließen und Rentabilität zu erreichen und aufrechtzuerhalten sowie jene Risiken, die im Abschnitt "Risikofaktoren" im jüngsten Quartalsbericht von BeOne auf Formular 10-Q ausführlicher erörtert werden, sowie die Erörterungen potenzieller Risiken, Ungewissheiten und anderer wichtiger Faktoren in den nachfolgenden Einreichungen von BeOne bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission). Alle Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und BeOne übernimmt keine Verpflichtung, diese Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

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1 ZIIHERA (Zanidatamab-hrii) Verschreibungsinformationen. Palo Alto, CA: Jazz Pharmaceuticals, Inc.

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