Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von ZEFIRO Methane Corp. Die nächsten Wachstumsschritte sind nun eindrucksvoll vollzogen! Mit den vorgelegten Zahlen entwickelt sich Zefiro Methane (Kanada: ZEFI | ISIN: CA98926D1069 | WKN: A3DVHU) vom Spezialisten für Bohrlochsanierung zu einem aussichtsreichen Wachstumskandidaten im amerikanischen Umwelt- und Infrastruktursektor. Millionen verwaister Öl- und Gasbohrungen eröffnen einen Milliardenmarkt, in dem Klimaschutz, Flächensanierung und wirtschaftliche Interessen zusammenlaufen. Im Geschäftsjahr 2025/26 steigerte Zefiro den Umsatz um 31,1 % auf den Rekordwert von 42,5 Mio. USD und schaffte mit einem bereinigten EBITDA von plus 3,8 Mio. USD den operativen Turnaround. Nun sorgt ein staatlich finanzierter Auftragsbestand von rund 40 Mio. USD für Planungssicherheit bis Juni 2029, zusätzlich eröffnen private Kunden weitere Umsatzchancen. Mit fünf akquirierten Bohranlagen aus der Viking-Übernahme und neuen Dienstleistungen rund um Methanmessung sowie weiteren Bohrlochuntersuchungen baut das Unternehmen seine Kapazitäten und Erlösquellen aus. Auch ein Folgeauftrag im Cuyahoga Valley National Park bestätigt die operative Präsenz in einem öffentlichkeitswirksamen Umfeld. Hinzu kommen multiple Wachstumschancen durch den Ausbau der US-Energieinfrastruktur und den Flächenbedarf neuer Rechenzentren. GBC Research erwartet deutlich steigende Umsätze und Gewinne und sieht ein Kursziel von 2,15 CAD. Bei einer zuletzt gemeldeten Börsenbewertung von rund 57 Mio. CAD bietet Zefiro damit beste Perspektiven. Der Neubewertungs-Zug verlässt nun offensichtlich den Bahnhof - wir hatten sie frühzeitig informiert!

Den vollständigen Artikel lesen ...