Herz-Kreislauf-Erkrankungen gehören weltweit zu den größten medizinischen Herausforderungen. Während etablierte Pharmakonzerne Milliarden in neue Wirkstoffe und Künstliche Intelligenz investieren, entwickeln spezialisierte Biotechunternehmen gezielte Therapien gegen bislang schwer behandelbare Erkrankungen wie zum Beispiel einer wiederkehrenden Herzbeutelentzündung. Patienten leiden häufig unter schmerzhaften Rückfällen und benötigen langfristige Behandlungen. Neue Medikamente könnten die Therapie grundlegend verändern. Für Anleger rücken damit Unternehmen in den Fokus, die bereits zugelassene Produkte vermarkten oder vor entscheidenden klinischen Studienergebnissen stehen.
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