Gold, Geld und Gesundheit: Lahontan Gold, Goldman Sachs und Johnson & Johnson - 3 aussichtsreiche Aktien im Check

Der kanadische Goldminen-Explorer Lahontan Gold verbreitet Zuversicht. Eine Frühstudie zur Wirtschaftlichkeit des wichtigen Bergbauprojekts in Nevada hat der Santa-Fe-Mine jüngst einen rechnerischen Projektwert von 820 Mio. USD bescheinigt. Das entspricht einem Vielfachen des aktuellen Börsenwerts und verleiht der Aktie viel Fantasie. Auch Goldman Sachs überraschte dieser Tage mit einem Zahlenfeuerwerk. Der Pharmariese Johnson & Johnson hob zudem trotz eines Schönheitsfehlers den Ausblick an. Drei aussichtsreiche Unternehmen mit guten News im Aktien-Check.Den vollständigen Artikel lesen ...
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