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Über 200% Kurspotenzial, KGV 10: Analysten finden diese Aktie viel zu günstig
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WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM
Xetra
16.10.26 | 17:35
1.090,20 Euro
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Maschinenbau
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zukunftsbilanzen.de
19.10.2026 06:46 Uhr
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(1)

Zwischen Kriegs-Aktien und Goldrausch! Rheinmetall, Hensoldt und Lahontan Gold könnten zur Gewinnmaschine werden!

Rüstung lief wieder zuletzt wie der berühmt-berüchtigte "geölte Blitz". Es sind einfach unsichere Zeiten, die von Kriegen und damit auch Aufrüstung geprägt sind. Diese Zeiten, in denen auch die Zinsen und die Inflation nach oben laufen, begünstigen ebenso das Umfeld für den Rohstoff Gold. Rüstung und Gold - diese Kombi lässt zurzeit das Herz von Investoren höherschlagen. Während europäische Rüstungsschwergewichte von steigenden Wehretats profitieren und milliardenschweren Auftragsbeständen vor sich herschieben, schickt sich ein kleinerer Gold-Explorer an, mit harten Fakten und glänzenden PEA-Zahlen zu überzeugen. In dieser umfassenden Analyse nehmen wir drei Top-Werte unter die Lupe, die eines gemeinsam haben: Sie bieten in den aktuellen Zeiten Kurspotenzial für Anleger und Investoren. Erfahren Sie nachfolgend, welche Marken für Rheinmetall und Hensoldt an den Börsen wirklich zählen, wo die versteckten Risiken lauern und warum vor allem Lahontan Gold mit seinem Update zur PEA neue Zeichen für den weiteren Kursverlauf setzen könnte.

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KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash!
Drei Jahre lang kannten KI-Aktien fast nur eine Richtung: nach oben. Billionenschwere Investitionspläne von Alphabet, Amazon, Meta und Microsoft haben Halbleiter- und Infrastrukturwerte auf immer neue Höhen getrieben. Doch jetzt bekommt die Erfolgsstory gefährliche Risse.

Steigende Anleiherenditen verteuern die Finanzierung, während die gewaltigen KI-Ausgaben zunehmend nicht mehr aus den laufenden Cashflows bezahlt werden können. Gleichzeitig zeigen günstigere chinesische Modelle, dass leistungsfähige KI womöglich mit deutlich weniger Rechenleistung auskommt. Damit wächst die Gefahr, dass heute für Milliarden errichtete Kapazitäten morgen nicht die erhofften Renditen liefern.

Für Anleger könnte das zum Problem werden. Denn treffen steigende Finanzierungskosten auf Überkapazitäten und enttäuschende Cashflows, geraten gerade hoch bewertete KI-Profiteure schnell unter Druck. Aus den größten Gewinnern der vergangenen Jahre könnten so die größten Verlierer der nächsten Korrektur werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, bei denen das Chance-Risiko-Verhältnis jetzt besonders gefährlich erscheint – und bei denen Anleger genauer hinschauen sollten.

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