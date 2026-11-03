Der Goldpreis erlebt aktuell einen brutalen Rückschlag. Am Freitag rutschte die Feinunze unter 3.900 USD und damit auf den niedrigsten Stand seit einem Jahr. Gegenüber dem Rekordhoch vom Januar hat das Edelmetall rund 30 % verloren. Steigende Zinserwartungen und Verkaufsdruck an den Aktienmärkten belasten die Notierungen. Für Goldminenunternehmen verändert sich damit die Rechnung. Während etablierte Produzenten weiterhin hohe Mittelzuflüsse erwirtschaften, müssen Entwickler beweisen, dass ihre Projekte auch bei niedrigeren Preisen attraktiv bleiben.
Enthaltene Werte: CA50732M1014,CA4969024047,CA0084741085Den vollständigen Artikel lesen ...
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