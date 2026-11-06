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zukunftsbilanzen.de
06.11.2026 06:46 Uhr
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Goldfantasie, Pharma-Comeback und KI-Boom - Lahontan Gold, Bayer und AMD im Aktien-Check

Ein Goldprojekt mit gewaltigem Ertragspotenzial, ein Pharmakonzern mit neuem Rückenwind und ein Chipentwickler auf Rekordkurs: Lahontan Gold, Bayer und AMD liefern derzeit spannende Nachrichten. Besonders groß ist der Hebel beim kanadischen Goldentwickler, dessen Santa-Fe-Projekt laut Frühstudie enormes Wachstumspotenzial verspricht. Bayer hob jüngst indes die Ergebnisziele an, während AMD vom Ausbau der Rechenzentren profitiert. Wo jetzt die Chancen liegen und wo Anleger genauer hinsehen müssen - drei interessante Aktien im Check.

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Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
Der Iran-Krieg hat den globalen Energiemarkt erschüttert. Zerstörte Förderanlagen, ausgefallene Transportwege und fehlende Raffineriekapazitäten sorgen dafür, dass nicht nur Rohöl, sondern vor allem Benzin und Diesel knapp und teuer bleiben könnten. Selbst ein Ende der Kämpfe würde das Problem nicht über Nacht lösen, der Wiederaufbau der Energieinfrastruktur dürfte Jahre dauern.

Während viele Anleger jetzt auf ExxonMobil, Chevron oder Shell setzen, könnte das größere Potenzial längst woanders liegen. Denn hohe Ölpreise machen neue Investitionen in Förderung, Transport und Verarbeitung wieder attraktiv. Davon profitieren vor allem jene Unternehmen, die Bohrtechnik, Ausrüstung und Dienstleistungen bereitstellen oder bereits über wertvolle Infrastruktur verfügen.

Hier dürfte die zweite Welle des Öl-Booms entstehen. Statt den bereits stark gelaufenen Produzenten hinterherzulaufen, können Anleger auf die Unternehmen setzen, die am milliardenschweren Wiederaufbau der globalen Energieinfrastruktur verdienen.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir 5 Aktien, die von der historischen Öl-Krise besonders profitieren könnten.

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