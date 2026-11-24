Die Märkte zeigen sich unruhig. Der zuletzt erlebte "Alles-fällt-Moment", in dem Aktien, Gold, Silber und Bitcoin gleichzeitig abstürzten, offenbart die enge Verkopplung der Anlageklassen. Gold verlor in diesem Jahr schon knapp ein Drittel von seinem Wert Anfang des Jahres und fiel auf den tiefsten Stand seit September 2025. Belastet wird das Edelmetall von Fed-Zinserhöhungsängsten, starkem USD und anziehender Geldpolitik. Selbst die Zentralbankkäufe konnten den Rutsch vorerst kaum stoppen. Goldman Sachs bleibt langfristig optimistisch (4.650 USD bis 2027), doch der "sichere Hafen" ist eben auch nicht immun gegen Korrekturen. Diese aktuelle Marktlage prägt den Vergleich dreier unterschiedlicher Titel: Auf der einen Seite die Deutsche Bank: Hier gibt es Unruhe durch ein Datenleck und alte Kontrollthemen, aber auch operative Lichtblicke. Auf der anderen Seite Bayer. Die Aktie hat in den vergangenen Wochen eine kräftige Erholung dank Pharmafortschritten und rechtlichen Signalen hinter sich, doch nach dem schnellen Anstieg gibt es auch kritische Stimmen. Zu guter Letzt die Lahontan Gold-Aktie, die im Abwärtstrend auf Bodenbildungssuche ist, während die Wirtschaftlichkeitsstudie in Nevada und erste physische Nachfrageimpulse aus China und Indien eine Gegenbewegung möglich machen. Wir schauen auf alle 3 Werte, deren Zahlen, Chancen und Risiken gerade jetzt besonders spannend sind.

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