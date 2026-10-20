Zürich - Rund und ein Jahr nach der Bekanntgabe einer grosszügigen Donation durch die?Jörg-G.-Bucherer-Stiftung hat die ETH Zürich das ETH Swiss GeoLab eröffnet. Zahlreiche Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft besuchten den neuen Standort in Root bei Luzern. Am 16. Oktober 2026 eröffnete die ETH Zürich das ETH Swiss GeoLab am neuen Standort im D4 Business Village in Root bei Luzern. Dies nur ein knappes Jahr, nachdem die Hochschule bekannt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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