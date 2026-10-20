Tesla, Porsche & BMW: Fliegende Autos, fallende Marge: Das Ende für Europas Automobilindustrie?

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BMW, Mercedes-Benz und Porsche verlieren Absatz und Marge, während die Branche an der Spitze immer neue Superlativen feiert. Eine HKCM-Analyse.



Innerhalb weniger Stunden präsentierten zwei Autobauer in der vergangenen Woche ihre neuen Aushängeschilder. Porsche zeigte mit dem Mission S ein Mittelmotor-Topmodell oberhalb der 911er-Reihe. Tesla ließ seinen neuen Roadster in einem Video senkrecht an einer Rampe stehen und spektakulär durch die Luft fliegen. Deutlicher hätte der Unterschied zwischen beiden Welten kaum ausfallen können. Erleben wir gerade das Ende der europäischen Premiummarken?

Die Zahlen geben zumindest Anlass zur Sorge. Bei BMW, Mercedes-Benz und Porsche geben Absatz und Margen nach, und zwar genau dort, wo das eigentliche Geschäft gemacht wird: in der Mitte des Modellprogramms.

Tesla-Chef Elon Musk will mit dem Roadster das Auto zum Fliegen bringen.

Wettrüsten an der Spitze

Die Daten des neuen Tesla Roadster lesen sich wie aus einem Science-Fiction-Film. Im Test beschleunigte der Prototyp in 0.81 Sekunden von 0 auf 100, die Höchstgeschwindigkeit gibt Tesla mit 370 km/h an. Langfristig stellt Elon Musk sogar die halbe Schallgeschwindigkeit in Aussicht. Fliegen soll allerdings nur die streng limitierte Variante Rocket mit zehn Raketentriebwerken, die Tesla ausschließlich auf Einladung vergeben will. Die Serienproduktion ist für 2028 geplant, wer reservieren möchte, zahlt vorab 50 000 US-Dollar. Einen endgültigen Preis nannte Musk nicht.

Für die Marken sind solche Modelle wichtige Aushängeschilder. Sie zeigen, was technisch möglich ist, und sorgen weltweit für Schlagzeilen. Für das Geschäft spielen sie dagegen kaum eine Rolle: Selbst Tesla plant beim Roadster mit gerade einmal 10 000 Exemplaren. Und auch ein neues Topmodell wie der Mission S richtet sich an eine Kundschaft, die ohnehin schon zu den treuesten der Branche zählt.



Und doch ist der fliegende Roadster mehr als ein PR-Stunt. Er ist ein Statement. Musk selbst beschreibt das Fahrzeug als Ergebnis einer Kreuzung aus Autobauer und Raketenfirma. Im Nebel der Triebwerke lässt sich erahnen, wohin die Reise langfristig gehen könnte: in Richtung automatisiertes Fliegen. Man stelle sich eine Metropole wie Los Angeles vor, in der unzählige Menschen jeden Tag Stunden ihrer Lebenszeit im Stau verbringen. Wer würde nicht dafür bezahlen, diesen Stau einfach zu überfliegen? Bis dahin ist es zwar noch ein weiter Weg, denn Zulassung und Sicherheitsauflagen stehen einem Luftverkehr mit Autos vorerst im Weg. Die Richtung aber gibt Tesla vor, nicht der TÜV.



Die vergessene Mitte

Zwischen Einstiegsmodell und Supersportwagen ist in den vergangenen Jahren eine Lücke entstanden. Früher boten auch gewöhnliche Varianten einer Baureihe eigenständige Motoren und einen klaren Charakter. Heute sind viele Fahrzeuge schneller, schwerer und technisch komplexer geworden, ohne auf öffentlichen Straßen automatisch mehr Freude am Fahren zu bereiten. Wer Emotion sucht, landet bei limitierten Sondermodellen mit V8-Motor oder GT-Label, die sich nur eine kleine Zielgruppe leisten kann.

Ein solches Sondermodell zeigt, was eine Marke noch kann. Die Breite des Modellprogramms verändert es nicht. Hinzu kommt der regulatorische Druck: Das Automotive Package der EU-Kommission vom Dezember 2025 sieht ab 2035 eine Reduktion der Auspuffemissionen neuer Pkw um 90 Prozent vor. Investitionen in Antriebe, Software, Batterien und neue Plattformen binden Kapital, während das Volumengeschäft schwächelt.



