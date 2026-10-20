Tesla, Porsche & BMW: Fliegende Autos, fallende Marge: Das Ende für Europas Automobilindustrie?

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BMW, Mercedes-Benz und Porsche verlieren Absatz und Marge, während die Branche an der Spitze immer neue Superlativen feiert. Eine HKCM-Analyse.
Innerhalb weniger Stunden präsentierten zwei Autobauer in der vergangenen Woche ihre neuen Aushängeschilder. Porsche zeigte mit dem Mission S ein Mittelmotor-Topmodell oberhalb der 911er-Reihe. Tesla ließ seinen neuen Roadster in einem Video senkrecht an einer Rampe stehen und spektakulär durch die Luft fliegen. Deutlicher hätte der Unterschied zwischen beiden Welten kaum ausfallen können. Erleben wir gerade das Ende der europäischen Premiummarken?
Die Zahlen geben zumindest Anlass zur Sorge. Bei BMW, Mercedes-Benz und Porsche geben Absatz und Margen nach, und zwar genau dort, wo das eigentliche Geschäft gemacht wird: in der Mitte des Modellprogramms.
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