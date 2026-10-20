Zürich - Am Devisenmarkt haben sich die Kurse am Dienstagmorgen vor einigen Konjunkturdaten im Tagesverlauf nur wenig bewegt. Unter anderem stehen der deutsche ZEW-Index sowie einige US-Daten wie der Philly Fed-Index oder die Baubeginne im Blick. Das Euro/Franken-Paar tritt bei Kursen von 0,9266 mehr oder weniger auf der Stelle. Der US-Dollar schwächte sich in der Nacht leicht ab und wird zurzeit bei 0,8248 Franken gehandelt. Zum US-Dollar notiert ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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