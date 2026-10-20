IKEA will Planungssicherheit, Daimler mehr Zeit: Europas E-Lkw-Wende braucht wirtschaftliche Lösungen

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Europas elektrische Transportwende sorgt für unterschiedliche Forderungen aus der Wirtschaft. Während Lkw-Hersteller mehr Zeit für die Umsetzung europäischer CO2-Vorgaben verlangen, warnen große Transportkunden vor einer Abschwächung der Regeln. Hinter beiden Positionen steht dieselbe Investitionsfrage: Wie wird emissionsärmerer Güterverkehr wirtschaftlich tragfähig?

Unternehmen wie IKEA wollen verlässliche Rahmenbedingungen, um elektrische Transporte weiter auszubauen. Hersteller verweisen dagegen auf fehlende Infrastruktur und hohe Kosten für ihre Kunden. Die Debatte zeigt, dass technische Fortschritte allein nicht ausreichen. Flotten brauchen Lösungen, die zu ihren Budgets und täglichen Aufgaben passen.

Großkunden wollen verlässliche Investitionsbedingungen

Nach einer Mitteilung der Climate Group vom 1. Oktober unterstützen IKEA, EDF, Geopost und DFDS einen Aufruf an die EU-Kommission, ambitionierte CO2-Standards für schwere Nutzfahrzeuge beizubehalten.

Die Unterzeichner argumentieren, stabile Vorgaben schafften Vertrauen für weitere Investitionen in elektrische Flotten. Gleichzeitig verlangen sie einen schnelleren Ausbau der Ladeinfrastruktur und weniger Engpässe bei Stromnetzen.

Dabei geht es auch um die Abhängigkeit von schwankenden Kraftstoffkosten. Die Unternehmen betrachten Elektrifizierung als Teil einer längerfristigen betrieblichen Strategie. Eine Änderung der politischen Richtung könnte ihrer Einschätzung nach bereits vorbereitete Investitionen erschweren.

Daimler fordert schnellere Umsetzung und mehr Zeit

Daimler Truck Holding (ISIN: DE000DTR0CK8) beschreibt die Herausforderung aus Sicht eines Herstellers, der bereits erheblich in neue Antriebe investiert hat.

Zur IAA Transportation meldete der Konzern mehr als 160 Millionen Kundenkilometer mit dem eActros 600 seit dessen Markteinführung Ende 2024. Mercedes-Benz Trucks bezifferte seinen europäischen Marktanteil bei lokal CO2-freien mittelschweren und schweren Lkw im ersten Halbjahr 2026 auf rund 38 Prozent.

Die Fahrzeuge sind damit im praktischen Einsatz angekommen. Dennoch warnt Vorstandschefin Karin Rådström, dass Infrastruktur und Kostenparität mit Diesel nicht schnell genug vorankommen. Gemeinsam mit anderen Herstellern fordert Daimler eine Verschiebung des für 2030 vorgesehenen Erfüllungszeitpunkts um drei Jahre.

Zwei Positionen, ein wirtschaftliches Problem

Die Forderungen widersprechen sich bei der politischen Zeitplanung. Beim Bedarf an besseren Voraussetzungen gibt es dagegen Überschneidungen.

Auch kaufbereite Unternehmen benötigen verlässliche Netzanschlüsse, passende Ladegelegenheiten und kalkulierbare Energiepreise. Umgekehrt können Hersteller die Nachfrage nur begrenzt beschleunigen, wenn Kunden eine Investition nicht finanzieren oder betrieblich integrieren können.

Damit stellt sich eine zusätzliche Frage: Muss jeder Schritt zur Elektrifizierung mit dem Kauf eines vollständigen Neufahrzeugs beginnen?

Für geeignete vorhandene Lkw könnte eine Umrüstung die Auswahl erweitern.

Janus setzt beim bestehenden Fahrzeug an

Janus Electric Holdings (ISIN: AU0000395626) verfolgt diesen Ansatz in Australien. Das Unternehmen ersetzt den Dieselantrieb geeigneter Trucks durch ein elektrisches System mit austauschbaren Batterien. Kabine, Fahrgestell und wesentliche Fahrzeugteile bleiben erhalten.

In einem am 8. Oktober veröffentlichten Brancheninterview nennt Vorstandschef Ben Hutt typische Umrüstungskosten von etwa 150.000 bis 175.000 australischen Dollar, abhängig von Fahrzeug und Konfiguration.

Besonders interessant sei die Entscheidung, wenn ohnehin eine größere Überholung des Dieselmotors ansteht. Betreiber können dann prüfen, ob sie erneut in den bisherigen Antrieb investieren oder eine elektrische Betriebsphase vorbereiten.

Die Transportaufgabe bestimmt den Nutzen

Janus konzentriert sich nach eigenen Angaben besonders auf intensiv genutzte Fahrzeuge mit vorhersehbaren Strecken, regelmäßiger Depotrückkehr oder geschlossenen Transportkreisläufen.

Die Batterien können laut Interview in ungefähr fünf Minuten gewechselt werden. Während der Truck weiterarbeitet, werden die entnommenen Einheiten separat geladen. Direktes Laden per Kabel ist ebenfalls möglich.

Zum Juni 2026 berichtet das Unternehmen über 28 Fahrzeuge mit mehr als 750.000 elektrischen Kilometern und über 4.000 Batteriewechseln.

Die ebenfalls genannten ungefähr 30 Prozent niedrigeren Kosten je Kilometer gegenüber Diesel sind eine Unternehmensangabe aus australischen Anwendungen. Für andere Flotten müssen Energiepreise, Batteriearrangements, Infrastruktur und Fahrzeugzustand gesondert kalkuliert werden.

Fazit

Der Streit über Europas Lkw-Regeln verdeutlicht eine kommerzielle Aufgabe: Investitionsbereitschaft muss in wirtschaftlich einsetzbare Fahrzeuge übersetzt werden. Großkunden verlangen dafür Planungssicherheit, während Daimler und andere Hersteller auf verzögerte Voraussetzungen hinweisen. Beide Perspektiven unterstreichen die Bedeutung verlässlicher Energieversorgung und tragfähiger Betriebskosten.

Janus ergänzt die Auswahl durch die elektrische Umrüstung geeigneter Bestandsfahrzeuge. Praktische Betriebserfahrungen und die Kombination aus Batteriewechsel und direktem Laden geben dem Ansatz Substanz. Besonders bei anstehenden Motorarbeiten könnte daraus eine zusätzliche Investitionsoption entstehen.

Die europäischen Unternehmen sind damit weder als Janus-Kunden noch als Partner benannt. Auch eine Anrechnung von Umrüstungen auf Daimlers Herstellerziele ist nicht belegt. Für Janus zählen zuverlässige Umsetzung, nachvollziehbare Kundenergebnisse und finanzierbares Wachstum. Ein europäischer Einsatz würde eigene technische und regulatorische Voraussetzungen verlangen. Die wirtschaftliche Chance liegt darin, vorhandenen Flotten einen weiteren praktikablen Weg zur Elektrifizierung zu eröffnen.

Quellen



https://www.theclimategroup.org/our-work/news/dont-weaken-co2-standards-for-trucks-european-businesses-urge-the-eu-as-they-signal-strong-demand-for-electric

https://www.daimlertruck.com/en/newsroom/pressrelease/iaa-transportation-2026-daimler-truck-celebrates-130-years-of-trucks-and-drives-transportation-forward-53589108

https://www.freightwaves.com/news/daimler-truck-scale-electric-trucks-europe

https://januselectric.com/

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