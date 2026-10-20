Der VR-LaufbandherstellerVirtuix berichtet von einer deutlich gestiegenen Nachfrage nach der Integration seiner Bewegungsplattform Omni One in das VR-Ökosystem von Meta. Die Zahl neuer Bestellungen lag zuletzt etwa dreimal so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Parallel baut Nvidia seine Technologien für digitale Zwillinge und die Simulation physischer Umgebungen aus. Daraus könnten sich zusätzliche Einsatzmöglichkeiten für Hardware ergeben, die menschliche Bewegungen mit virtuellen Welten verbindet. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Online