Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) hat mit der Entwicklung des weltweit kleinsten* NTC-Thermistors im 008004-Zoll-Format (0,25 0,125 mm) der NCU01-Serie begonnen. Im Vergleich zu Muratas bisher kleinstem Produkt mit einer Größe von 01005 Zoll (0,4 0,2 mm) reduziert die neue Serie die Montagefläche um etwa 60 Prozent und erzielt dabei eine gleichwertige Temperaturmessleistung mit einer Widerstandstoleranz von ±1 Prozent sowie einer B-Konstanten-Toleranz von ±1 Prozent. Dank der ultrakompakten Größe ist eine Temperaturmessung auf engstem Raum und näher an wärmeerzeugenden Bauteilen möglich, was eine präzisere und reaktionsschnellere thermische Überwachung in Smartphones, Wearables und anderen elektronischen Kompaktgeräten unterstützt.

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[Murata Manufacturing Co., Ltd.] World's smallest 008004-inch size (0.25mm 0.125mm) NTC thermistor

Murata plant, im Oktober 2026 mit der Auslieferung von Mustern zu beginnen und im Laufe des Jahres 2027 die Serienproduktion aufzunehmen. Die Produktpalette wird schrittweise erweitert, beginnend mit Widerstandswerten von 100 kO und 10 kO.

Temperaturmessung näher an der Wärmequelle

Da elektronische Geräte immer kleiner und anspruchsvoller werden, nimmt die Bauteildichte auf Leiterplatten und in Modulen weiter zu. Infolgedessen ist die Montagefläche für elektronische Bauteile begrenzt, was es erschwert, NTC-Thermistoren nahe an wärmeerzeugenden Bauteilen zu platzieren. Wenn ein Thermistor weiter von der Wärmequelle entfernt platziert werden muss, kann die gemessene Temperatur von der tatsächlichen Bauteiltemperatur abweichen. Außerdem kann es länger dauern, schnelle Temperaturänderungen zu erkennen.

Dies treibt die Nachfrage nach kleineren NTC-Thermistoren, die näher an kritischen Komponenten platziert werden können, ohne wertvolle Leiterplattenfläche zu beanspruchen, an. Allerdings erschwert die fortschreitende Miniaturisierung die hochpräzise Verarbeitung und Fertigung, sodass es schwieriger wird, gleichbleibende Sensoreigenschaften zu gewährleisten. Bei NTC-Thermistoren sind enge Toleranzen hinsichtlich Widerstand und B-Konstante entscheidend, um eine stabile Temperaturmessung zu ermöglichen.

Hochpräzise Performance im 008004-Zoll-Format

Murata ist diesen Herausforderungen begegnet, indem es dank seiner proprietären Keramikmaterialtechnologie, hochpräzisen Verarbeitung sowie der Optimierung der Bauteilstruktur und des Fertigungsprozesses den weltweit kleinsten NTC-Thermistor mit einer Größe von 008004 Zoll entwickelt hat. Trotz des deutlich geringeren Platzbedarfs behält die neue NCU01-Serie die Widerstands- und B-Konstanten-Toleranzen von ±1 Prozent bei, die Murata bereits beim Vorgängerprodukt im 01005-Zoll-Format erzielt hatte.

Durch die um rund 60 Prozent verringerte Montagefläche lässt sich der NCU01 an Stellen platzieren, die mit größeren Thermistoren schwer zu erreichen sind, auch näher an wärmeerzeugenden Bauteilen. Damit lassen sich die Temperaturabweichung und die Erkennungsverzögerung verringern, die bei weiter entfernten Messpunkten auftreten, während der stabile Betrieb elektronischer Geräte mit hochdichter Bauteilanordnung unterstützt wird.

Zu den Hauptanwendungsbereichen gehören die Temperaturüberwachung auf Leiterplatten in Smartphones und Wearables sowie in IC-Gehäusen (Integrated Circuit) und System-in-Package-Modulen (SiP).

Murata ist weiterhin bestrebt, sein Sortiment an NTC-Thermistoren auszubauen und so zur weiteren Miniaturisierung und höheren Zuverlässigkeit elektronischer Geräte beitragen. Wenn Sie Fragen haben, dann wenden Sie sich bitte an uns.

Anmerkungen: Forschungsstand bei Murata vom 19. Oktober 2026.

Über Murata

Murata Manufacturing Co., Ltd. ist ein weltweit führender Anbieter im Bereich Design, Fertigung und Vertrieb keramikbasierter passiver elektronischer Bauteile und Lösungen, Kommunikationsmodule und Netzteile. Murata engagiert sich für die Entwicklung fortschrittlicher elektronischer Werkstoffe und modernster, multifunktionaler hochdichter Module. Das Unternehmen beschäftigt Mitarbeitende und betreibt Fertigungsanlagen in der ganzen Welt.

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