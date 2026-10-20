Am niederländischen Bürgerwindpark Zeewolde entsteht derzeit eine ungewöhnliche Batterie. Statt auf Lithium-Ionen-Zellen setzt das Projekt auf eine Wasserstoff-Eisen-Flow-Batterie des niederländischen Unternehmens Elestor. Laut Hersteller lassen sich mit solchen Systemen Entladedauern bis 100 Stunden bei wettbewerbsfähigen Systemkosten erreichen. Grund genug, sich diese Technologie einmal genauer anzuschauen. Bei Flow-Batterien wird Energie in flüssigen Elektrolyten gespeichert, die durch die elektrochemischen Leistungseinheiten, die sogenannten Zellstacks, gepumpt werden. Elestor verwendet eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland