Biel - Die Schweizer Uhrenexporte sind im September erneut gestiegen, nachdem die Ausfuhren von Zeitmessern bereits in drei vorangegangenen Monaten zugelegt hatten. Allerdings ist das Bild der Branche stark von den Entwicklungen rund um den US-Zollstreit im Vorjahr geprägt. Im September 2026 nahmen die Uhrenexporte im Vergleich zum Vorjahresmonat um 11,7 Prozent auf 2,23 Milliarden Franken zu, wie der Uhrenverband FH am Dienstag mitteilte. Bereits ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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