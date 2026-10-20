Frankfurt/Main - Der Dax ist am Dienstag schwach in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.130 Punkten berechnet und damit 0,8 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten SAP, FMC und Adidas, am Ende Siemens, Infineon und Siemens Energy.



"Wir sehen aktuell einen regelrechten Sorgen-Cocktail an den Börsen", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Es ist der Mix aus hohen Energiepreisen, Angst vor einer zu weit gelaufenen KI-Rally und Sorgen um die Finanzstabilität vieler Staaten." Dieser gefährliche Cocktail mache die Anleger zunehmend nervös und sorge für Gewinnmitnahmen. "Langfristig orientierte Anleger scheuen bei dieser Gemengelage den Einstieg."



Nach dem vorerst gescheiterten Erholungsversuch rücke beim Dax jetzt die runde Marke von 25.000 Punkten wieder in den Fokus, so Altmann weiter. "Zumindest im Bereich der 200-Tage-Linie, die aktuell bei knapp 24.900 Punkten verläuft, kamen zuletzt jedes Mal Schnäppchenjäger in den Markt. Solange dieses Bild bestehen bleibt, ist ein Durchfallen nach unten unwahrscheinlich."



Mit der Deutschen Börse beginnt heute die Berichtssaison für den Dax, morgen folgt das Dax-Schwergewicht SAP. "Ein positiver Verlauf der Berichtssaison könnte eines der zuletzt selten gewordenen Kaufargumente liefern", sagte der Analyst.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1233 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8902 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 110,40 US-Dollar; das waren 83 Cent oder 0,8 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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