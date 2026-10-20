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technotrans setzt Datacenter-Wachstum mit Anschlussauftrag in Millionenhöhe fort



20.10.2026 / 10:00 CET/CEST

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technotrans setzt Datacenter-Wachstum mit Anschlussauftrag in Millionenhöhe fort Anschlussauftrag wird vollständig im Geschäftsjahr 2026 umsatzwirksam

Umsatz im Datacenter-Bereich 2026 voraussichtlich dreimal so hoch wie im Geschäftsjahr 2025

Thermomanagement für Datacenter gewinnt als Wachstumstreiber weiter an Bedeutung Sassenberg, 20. Oktober 2026 - technotrans setzt seinen Wachstumskurs im Datacenter-Geschäft erwartungsgemäß fort. Der Thermomanagement-Spezialist hat einen Anschlussauftrag zur Produktion von Coolant Distribution Units (CDUs) für den asiatischen Markt erhalten. Das Auftragsvolumen liegt im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich und wird vollständig im Geschäftsjahr 2026 umsatzwirksam. technotrans erwartet im Datacenter-Bereich eine Verdreifachung des Umsatzes gegenüber 2025. Die Entwicklung unterstreicht das Potenzial dieses Geschäfts für die Umsetzung der Konzernstrategie Ready for Growth. Mit dem Anschlussauftrag festigt technotrans seine Position im Markt für die Flüssigkeitskühlung von Datacentern. Gleichzeitig erhöht der Auftrag die Umsatzvisibilität für das laufende Geschäftsjahr 2026. "Unser Datacenter-Geschäft entwickelt sich mit hoher Dynamik. Der Anschlussauftrag zeigt, dass wir mit unserer Thermomanagement-Kompetenz in diesem Zukunftsmarkt überzeugen. Die für 2026 erwartete Verdreifachung unseres Datacenter-Umsatzes macht deutlich: Flüssigkeitskühlung für Datacenter wird zu einem zunehmend relevanten Wachstumstreiber für technotrans", sagt Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE. Technologische Kompetenz für einen attraktiven Zukunftsmarkt CDUs sind zentrale Komponenten der Flüssigkeitskühlung von Datacentern. Sie steuern die Verteilung des Kühlmediums und verbinden die Kühlkreisläufe der IT-Systeme mit der übergeordneten Kühlinfrastruktur. technotrans bringt seine Kompetenz in der präzisen und zuverlässigen Temperaturregelung in dieses Anwendungsfeld ein. Der Auftrag für den asiatischen Raum unterstreicht die internationale Ausrichtung des Datacenter-Geschäfts. Der Folgeauftrag stärkt zugleich die bestehende Kundenbeziehung. Ready for Growth: Wachstum wird sichtbar Der gezielte Ausbau des Geschäfts in attraktiven Zukunftsmärkten ist ein zentraler Bestandteil der Konzernstrategie Ready for Growth. Die Entwicklung im Datacenter-Bereich zeigt, wie technotrans diese Ausrichtung in konkrete Geschäftserfolge umsetzt. Der Anschlussauftrag und die erwartete Umsatzsteigerung stärken das Wachstumsprofil des Konzerns. Weitere Informationen unter: www.technotrans.de Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Ready for Growth hat technotrans die 4 Fokusmärkte Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Datacenter), Healthcare & Analytics, Plastics und Print definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.440 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 244,0 Mio. €.

Hinweis Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Kontakt für Journalisten: Investor Relations:

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