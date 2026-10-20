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technotrans setzt Datacenter-Wachstum mit Anschlussauftrag in Millionenhöhe fort
Sassenberg, 20. Oktober 2026 - technotrans setzt seinen Wachstumskurs im Datacenter-Geschäft erwartungsgemäß fort. Der Thermomanagement-Spezialist hat einen Anschlussauftrag zur Produktion von Coolant Distribution Units (CDUs) für den asiatischen Markt erhalten. Das Auftragsvolumen liegt im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich und wird vollständig im Geschäftsjahr 2026 umsatzwirksam. technotrans erwartet im Datacenter-Bereich eine Verdreifachung des Umsatzes gegenüber 2025. Die Entwicklung unterstreicht das Potenzial dieses Geschäfts für die Umsetzung der Konzernstrategie Ready for Growth.
Mit dem Anschlussauftrag festigt technotrans seine Position im Markt für die Flüssigkeitskühlung von Datacentern. Gleichzeitig erhöht der Auftrag die Umsatzvisibilität für das laufende Geschäftsjahr 2026.
"Unser Datacenter-Geschäft entwickelt sich mit hoher Dynamik. Der Anschlussauftrag zeigt, dass wir mit unserer Thermomanagement-Kompetenz in diesem Zukunftsmarkt überzeugen. Die für 2026 erwartete Verdreifachung unseres Datacenter-Umsatzes macht deutlich: Flüssigkeitskühlung für Datacenter wird zu einem zunehmend relevanten Wachstumstreiber für technotrans", sagt Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE.
Technologische Kompetenz für einen attraktiven Zukunftsmarkt
CDUs sind zentrale Komponenten der Flüssigkeitskühlung von Datacentern. Sie steuern die Verteilung des Kühlmediums und verbinden die Kühlkreisläufe der IT-Systeme mit der übergeordneten Kühlinfrastruktur. technotrans bringt seine Kompetenz in der präzisen und zuverlässigen Temperaturregelung in dieses Anwendungsfeld ein.
Der Auftrag für den asiatischen Raum unterstreicht die internationale Ausrichtung des Datacenter-Geschäfts. Der Folgeauftrag stärkt zugleich die bestehende Kundenbeziehung.
Ready for Growth: Wachstum wird sichtbar
Der gezielte Ausbau des Geschäfts in attraktiven Zukunftsmärkten ist ein zentraler Bestandteil der Konzernstrategie Ready for Growth. Die Entwicklung im Datacenter-Bereich zeigt, wie technotrans diese Ausrichtung in konkrete Geschäftserfolge umsetzt. Der Anschlussauftrag und die erwartete Umsatzsteigerung stärken das Wachstumsprofil des Konzerns.
Weitere Informationen unter: www.technotrans.de
Über die technotrans SE:
Hinweis
Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen.
20.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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