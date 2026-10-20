Bern - Der Schweizer Aussenhandel hat seine Erholung im dritten Quartal fortgesetzt. Die Exporte legten zum zweiten Mal in Folge zu. Allerdings verlief die Entwicklung je nach Branche und Absatzmarkt unterschiedlich. Während die Ausfuhren nach Europa wuchsen, gingen die Lieferungen in die USA deutlich zurück. Die Exporte stiegen gegenüber dem Vorquartal saisonbereinigt nominal um 2,6 Prozent auf 75,0 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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